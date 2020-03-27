Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть

Как рассказал в пятницу, 27 марта, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на круглом столе по рынку нефти дискуссионного клуба Валдай, в Минэнерго справедливой ценой считают диапазон $45-55 баррель.
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В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть

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Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969

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В Саратове подтвержден второй случай заболевания коронавирусом

В Саратовской области 27 марта подтвержден второй случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве

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Менеджер из Бундеслиги предрек банкротство «Барселоны»

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