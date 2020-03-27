Энергетика
Газета.RuВ Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть
Как рассказал в пятницу, 27 марта, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на круглом столе по рынку нефти дискуссионного клуба Валдай, в Минэнерго справедливой ценой считают диапазон $45-55 баррель.
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Владимир Путин согласился дать поручение о начале проектно-изыскательных работ для газопровода "Сила Сибири-2".
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Установлен диагноз Игоря Николаева
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Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
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Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
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В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
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Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
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Посла России вызвали в МИД Польши
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Константин Сонин пояснил открытое письмо о коронавирусе
Известные российские экономисты написали открытое письмо властям, где раскритиковали идею «нерабочей недели» и призвали к более активным антикризисным мерам.
Общество
В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса
Регионы России ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Происшествия
Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду
Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Общество
Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса
Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Происшествия
Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников
Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
Спорт
Биатлонистка Халиуллина госпитализирована с подозрением на коронавирус
Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина была госпитализирована в больницу в Саратове с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Энергетика
В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель
Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель.
Общество
WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса
В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
Общество
Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
Общество
Москву обработают дезинфицирующими растворами
Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.
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UFC не переносит бой Хабиба и Фергюсона из-за Рамадана
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Алтайский театр драмы проведет онлайн-спектакль из-за карантина
Краевой театр драмы имени Василия Шукшина проведет 27 марта онлайн-премьеру спектакля Владимира Золотаря "Собачье сердце".
Гаджеты
OnePlus 8 со всех сторон на новом рендере
В Сети опубликован новый рендер перспективного флагманского смартфона OnePlus 8 — на изображении аппарат представлен со всех сторон, поэтому хорошо видно, насколько тонким он получился.
Общество
Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в связи с пандемией коронавируса обратился в пятницу к населению на русском языке, пишет ТАСС.
Политика
Савченко рассказала о «глотке воздуха перед смертью» для украинцев
Деньги, которые Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь "глоток воздуха перед смертью", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.