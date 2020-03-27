Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть

Как рассказал в пятницу, 27 марта, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на круглом столе по рынку нефти дискуссионного клуба Валдай, в Минэнерго справедливой ценой считают диапазон $45-55 баррель.
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В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть

Газета.Ruвчера в 15:06

В Минэнерго назвали «каплей в море» предложение ОПЕК+ по сокращению добычи

Интерфаксвчера в 04:46

Минэнерго оценило влияние коронавируса на снижение цен на нефть

ТАССвчера в 04:37

В Минэнерго оценили влияние ситуации с коронавирусом на цену нефти

РИА Новостивчера в 04:28

Минэнерго: Коронавирус снизил цену нефти на 25 долларов

Российская газетавчера в 04:12

В Минэнерго назвали справедливую для рынка цену на нефть

Известиявчера в 03:56

Россия назвала цену победы над американской нефтью

Lenta.ruвчера в 04:59
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Общество

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Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

Спецпоезд с россиянами прибыл из Киева в Москву

Специальный поезд N 906, организованный для возвращения с Украины россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, прибыл из Киева в Москву, передаёт РИА Новости.
RT на русском 03:39
Экономика

Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Владимир Путин согласился дать поручение о начале проектно-изыскательных работ для газопровода "Сила Сибири-2".
Вести.Ru вчера в 14:46
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru 26 марта в 19:18
Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
Шоу-бизнес

Супруга Лещенко рассказала о его состоянии

Композитор Игорь Крутой рассказал о сообщении, которое он недавно получил от супруги Льва Лещенко, проходящего лечение в больнице Коммунарки.
Вечерняя Москва вчера в 20:59
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru вчера в 01:14
Происшествия

В Новосибирске увеличилось количество зараженных коронавирусом

Сотрудники оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сообщили о заражении в регионе еще двух человек.
Discover24 02:42
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 26 марта в 05:13
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 26 марта в 08:06
Общество

Константин Сонин пояснил открытое письмо о коронавирусе

Известные российские экономисты написали открытое письмо властям, где раскритиковали идею «нерабочей недели» и призвали к более активным антикризисным мерам.
Московский Комсомолец вчера в 13:51
Общество

В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса

Регионы России ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».
РБК 02:54
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM вчера в 00:01
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Lenta.ru вчера в 12:48
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 26 марта в 15:05
Происшествия

Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников

Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
RT на русском 26 марта в 07:16
Спорт

Биатлонистка Халиуллина госпитализирована с подозрением на коронавирус

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина была госпитализирована в больницу в Саратове с подозрением на коронавирусную инфекцию.
RT на русском 04:17
Энергетика

В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель.
RT на русском вчера в 11:57
Общество

WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 20:39
Общество

Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
URA.Ru вчера в 20:49
Общество

Москву обработают дезинфицирующими растворами

Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.
Вести.Ru 03:45
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UFC не переносит бой Хабиба и Фергюсона из-за Рамадана

Лезги газет вчера в 18:28
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Алтайский театр драмы проведет онлайн-спектакль из-за карантина

Краевой театр драмы имени Василия Шукшина проведет 27 марта онлайн-премьеру спектакля Владимира Золотаря "Собачье сердце".
Алтайская правда 26 марта в 08:39
Гаджеты

OnePlus 8 со всех сторон на новом рендере

В Сети опубликован новый рендер перспективного флагманского смартфона OnePlus 8 — на изображении аппарат представлен со всех сторон, поэтому хорошо видно, насколько тонким он получился.
iXBT.com 02:40
Общество

Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в связи с пандемией коронавируса обратился в пятницу к населению на русском языке, пишет ТАСС.
Aobe.ru вчера в 20:47
Политика

Савченко рассказала о «глотке воздуха перед смертью» для украинцев

Деньги, которые Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь "глоток воздуха перед смертью", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:31
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