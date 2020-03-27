Как рассказал в пятницу, 27 марта, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на круглом столе по рынку нефти дискуссионного клуба Валдай, в Минэнерго справедливой ценой считают диапазон $45-55 баррель.

В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть

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