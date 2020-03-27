Энергетика
Экономика сегодняВлияние коронавируса на стоимость барреля нефти оценили в Минэнерго РФ
Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на мировые принципы ценообразования, существенно снизив стоимость нефти. Замминистра энергетики Павел Сорокин назвал справедливую цену на топливо, которая будет наиболее выгодна игрокам индустрии.
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К Земле приближается комета «Атлас»
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В США хотят запретить реанимацию больных коронавирусом
В настоящих условиях для реанимации одного пациента с остановкой дыхания требуется от 8 до 30 специалистов, необходимы дополнительные средства защиты и масса времени, поделились медики, задействованные в лечении больных с пневмонией.
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Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
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Дальневосточным регионам РФ выделят свыше одного миллиарда рублей на приобретение средств индивидуальной защиты и оборудования для больниц.
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В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек
Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).
Общество
Больной коронавирусом Борис Акунин рассказал о симптомах
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В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
В России введут налог на доход по вкладам
Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
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По данным Fast Company, в письме сотрудникам основатель компании Джеймс Дайсон (James Dyson) отметил, что CoVent можно изготовить быстро, эффективно и в больших объёмах.
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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
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Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
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Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Малышева считает коронавирус «сезонной инфекцией»
Теледоктор и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID19.
Наука
Искусственный интеллект обнаружил лекарства от коронавируса
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000
В России на 27 марта число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией превысило тысячу и составляет 1036.
Общество
У корреспондента Первого канала в США забрали посылку с масками
У корреспондента Первого канала в Нью-Йорке изъяли посылку из Азии с медицинскими масками, сообщил телеведущий Евгений Попов в Telegram-канале.
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Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
В Москве скончалась пациентка с коронавирусом
В Москве умерла пациентка с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации.
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Французы возмутились критикой российской помощи Италии
Французское издание Agoravox назвало статьи, критикующие российскую помощь Италии, агрессивными нападками дезинформационной машины.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Путешествия
Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране
Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Кино
Российский фильм «14+» набрал на YouTube более 100 млн просмотров
Российская мелодрама о любви подростков «14+» набрала на YouTube более 100 миллионов просмотров, сообщает информационный портал UgPressa.ru.
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Подписчики раскритиковали Родиона Газманова за провокационное фото
Многие подписчики не оценили такого творчества. Большинство сошлись на том, что фото пошлое и унижает девушку.