Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на мировые принципы ценообразования, существенно снизив стоимость нефти. Замминистра энергетики Павел Сорокин назвал справедливую цену на топливо, которая будет наиболее выгодна игрокам индустрии.

Влияние коронавируса на стоимость барреля нефти оценили в Минэнерго РФ

Здоровье В США хотят запретить реанимацию больных коронавирусом В настоящих условиях для реанимации одного пациента с остановкой дыхания требуется от 8 до 30 специалистов, необходимы дополнительные средства защиты и масса времени, поделились медики, задействованные в лечении больных с пневмонией.

Происшествия Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.

Общество В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).

Экономика В России введут налог на доход по вкладам Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.

Футбол FIFPro обеспокоена расторжением клубами контрактов и снижением зарплат Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обеспокоена расторжением клубами контрактов с игроками и снижением в одностороннем порядке их зарплат.

Происшествия Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина «По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Общество Малышева считает коронавирус «сезонной инфекцией» Теледоктор и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID19.

Политика Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.