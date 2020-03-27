Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняВлияние коронавируса на стоимость барреля нефти оценили в Минэнерго РФ

Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на мировые принципы ценообразования, существенно снизив стоимость нефти. Замминистра энергетики Павел Сорокин назвал справедливую цену на топливо, которая будет наиболее выгодна игрокам индустрии.
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В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть

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