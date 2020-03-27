Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть

Как рассказал в пятницу, 27 марта, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на круглом столе по рынку нефти дискуссионного клуба Валдай, в Минэнерго справедливой ценой считают диапазон $45-55 баррель.
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В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть

Газета.Ru15:06

В Минэнерго назвали «каплей в море» предложение ОПЕК+ по сокращению добычи

Интерфакс04:46

Россия назвала цену победы над американской нефтью

Lenta.ru04:59

Минэнерго оценило влияние коронавируса на снижение цен на нефть

ТАСС04:37

Минэнерго: Коронавирус снизил цену нефти на 25 долларов

Российская газета04:12

В Минэнерго назвали справедливую для рынка цену на нефть

Известия03:56

В Минэнерго оценили сокращение спроса на нефть

РИА Новости11:00
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Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM 15:11
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Политика

Левада-центр: Обнуление сроков Путина поддерживает половина россиян

48 процентов Россиян одобряют поправку к Конституции об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Грани.ру 04:54
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Общество

Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным

Тест на коронавирус основателя и солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна оказался отрицательным.
Lenta.ru 16:09
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Футбол

«Интер» не хочет возвращать Коутиньо

"Интер" не намерен возвращать полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, выступающего в этом сезоне на правах аренды за "Баварию".
Soccer.ru 02:28
Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Evo-rus.com 09:09
Общество

В Кремле разъяснили введение «нерабочей недели» с 30 марта

Режим «нерабочей недели» с 30 марта по 5 апреля ввели, чтобы снизить контакты между людьми.
Авторадио 08:27
Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 16:33
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске дефицита муки в России

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий ожидает дефицита муки в стране в ближайшем будущем.
Московский Комсомолец вчера в 08:09
Авто

Lamborghini анонсировал новый суперкар

Трековый гиперкар, фигурирующий в официальных сообщениях под именем Lamborghini V12, будет построен на базе дорожной модификации Aventador SVJ.
Somanyhorses вчера в 16:17
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Общество

Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко

78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Агентство Телеграф 02:47
Технологии

ФАС включила голосовые помощники в список приложений для предустановки

Проект постановления ФАС, как пишет издание "Коммерсантъ", предполагает обязательную установку приложений поиска, антивируса и госуслуг, а также агрегаторов новостей и голосовых помощников с 1 июля 2020 года.
Народные новости 09:46
Футбол

Тренер «Ливерпуля» Клопп выразил восхищение работой врачей

Газета.Ru 11:23
Религия

Папа Римский помолился за спасение мира на пустой площади

Красная весна 15:38
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу

Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Lenta.ru 10:52
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

В Белгородской области у пяти человек заподозрили коронавирус

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил о пяти жителях региона, которые могут быть заражены коронавирусом.
РИА Новости 16:03
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Здоровье

Минздрав: коронавирус повышает риск смерти у матери при аборте и родах

Московский Комсомолец 08:57
Общество

Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели

Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.
Российская газета 11:45
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 11:50
Авто

Мировой авторынок может обрушиться почти на 25% в 2020 году

Известно, что обвал мирового авторынка может в несколько раз превысить сокращение времен мирового финансового кризиса.
32CARS.ru 15:48
Авто

Компания Seat откажется от выпуска минивэна Alhambra

Испанская марка Seat завершает производство и реализацию минивэна Alhambra, соплатформенника Vokswagen Sharan.
Тарантас Ньюс 11:34
Футбол

Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом»

Soccer.ru вчера в 18:12
Музыка

Дмитрий Красилов из клипа Little Big вновь станцевал

В новом видео Дмитрий Красилов, которого полюбила публика после просмотра клипа, подготовленного Little Big для "Евровидения", танцует под песню "Лёгкие градусы", которую исполнила Юлиана Караулова.
Ревизор.ру 13:16
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