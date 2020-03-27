Энергетика
Газета.RuВ Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть
Как рассказал в пятницу, 27 марта, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на круглом столе по рынку нефти дискуссионного клуба Валдай, в Минэнерго справедливой ценой считают диапазон $45-55 баррель.
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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо оценил российскую помощь стране в беседе с Euronews.
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Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
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Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
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В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
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Коронавирус «отменил» учения НАТО в Прибалтике
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Дибала рассказал о коронавирусе: «Я с трудом мог дышать»
Дибала в настоящее время восстанавливается после болезни у себя дома в Турине вместе со своей подругой Орианой Сабатини.
Общество
Немецкий экономист дал Германии лишь два месяца против коронавируса
Экономист высказал мнение, что меры против коронавируса должны быть точечные, иначе ущерб для экономики окажется настолько сильным, что это также отразится на здоровье населения, а затем потребуется много денег и средств, чтобы восстановить хозяйство.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
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В Кремле наметили новые даты голосования по Конституции
В администрации президента России наметили предварительные возможные даты для проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
Экономика
Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
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Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии
«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
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Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
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Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
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АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
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В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
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Общество
В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве
Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
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В Москве умерла пациентка с коронавирусом
Женщина 56 лет с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией умерла в Москве.