Энергетика

ИзвестияИзвестияВ Минэнерго назвали справедливую для рынка цену на нефть

Справедливая цена нефти, которая позволяет рынку нормально функционировать, составляет $45–55 за баррель. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
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В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть

Газета.Ruвчера в 15:06

В Минэнерго назвали «каплей в море» предложение ОПЕК+ по сокращению добычи

Интерфаксвчера в 04:46

Минэнерго оценило влияние коронавируса на снижение цен на нефть

ТАССвчера в 04:37

В Минэнерго оценили влияние ситуации с коронавирусом на цену нефти

РИА Новостивчера в 04:28

Минэнерго: Коронавирус снизил цену нефти на 25 долларов

Российская газетавчера в 04:12

В Минэнерго назвали справедливую для рынка цену на нефть

Известиявчера в 03:56

Россия назвала цену победы над американской нефтью

Lenta.ruвчера в 04:59
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Комментарии

Общество

За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
Армия и оружие

Российскую ракету на Су-57 распознали в США

Эксперты издания выдвинули версию, что продемонстрированное вооружения является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».
Военное дело вчера в 04:24
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Экономика

В России введут налог на доход по вкладам

Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Газета.Ru 26 марта в 14:49
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Распространение коронавирусной инфекции в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
Профиль вчера в 12:03
Политика

Путин назвал возможные сроки победы России над коронавирусом

Россия сможет победить эпидемию новой коронавирусной инфекции менее чем за три месяца, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества.
Rambler News Service 26 марта в 08:05
Общество

Спрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье вырос на 90%

Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье за прошедшую неделю вырос почти на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали по просьбе РБК аналитики «Avito Недвижимость».
РБК 03:08
Общество

Главврач Коммунарки: «Никакие меры сейчас не могут быть избыточными»

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что главврач больницы в Коммунарке рассказал о двух сценариях окончания пандемии.
Live24 вчера в 03:13
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств

В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Известия 04:24
Игры

В Steam проходит фестиваль «Польская весна»: девять игр за 1523 рубля

Игрокам предлагается набор из девяти польских игр, каждая из которых номинировалась на престижные награды еженедельника Polityka в категории «Цифровая культура» — а некоторые даже стали победителями.
Игромания.ру 26 марта в 10:54
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 04:30
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 04:52
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Московский Комсомолец вчера в 06:37
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Происшествия

В Оренбургской области умер пациент с коронавирусом

В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.
РИА Новости 02:45
Общество

Пенсионный фонд досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд (ПФР) досрочно перевел все пенсии и пособия за апрель всем категориям граждан. Об этом сообщается на сайте организации.
МонаВиста вчера в 23:45
Общество

В Новосибирске создали новую тест-систему для диагностики коронавируса

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса COVID-19, сообщил в Telegram российский оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.
Коммерсантъ 05:48
Общество

Врач из Италии попросила россиян оставаться дома во время пандемии

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, в настоящее время работающая в Италии, в эфире передачи "60 минут" призвала россиян соблюдать карантин во время "выходной" недели.
Discover24 05:30
Фигурное катание

Тарасова осудила финскую фигуристку Корпи за критику Тутберидзе

Дни24 04:43
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM вчера в 15:11
Общество

На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану

Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Daily Storm вчера в 16:12
Происшествия

На Кубани проходят лечение восемь пациентов с коронавирусом

В медицинских учреждениях Сочи проходят лечение четыре человека, в Краснодаре - три, а также велогонщик из Чувашии - в Геленджике.
Российская газета 26 марта в 03:18
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru 26 марта в 08:25
Армия и оружие

Корабли Тихоокеанского флота вышли на тактические учения

Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, 30 боевых кораблей и вспомогательных судов ВМФ вышли для участия в тактических учениях, которые состоятся в акваториях Японского и Охотского морей.
Военное дело 26 марта в 06:26
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru вчера в 11:04
Происшествия

Стали известны подробности о трёх новых заболевших коронавирусом в Калининграде

Новые случая заражения коронавирусом выявили в Калининградской области в субботу, 28 марта.
Клопс 05:23
Общество

Глава Карелии распорядился остановить работу общественного транспорта

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в республике остановят движение всего общественного транспорта.
Вечерняя Казань вчера в 08:08
Политика

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

Издание «СТРАНА.ua» сообщает, что на западной границе Украины образовались большие очереди из пешеходов, желающих вернуться в государство до закрытия границ.
RT на русском вчера в 21:15
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