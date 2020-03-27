Энергетика
Газета.RuВ Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть
Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин назвал оптимальную цену на нефть - $45-55 за баррель, передает ТАСС. Об этом он сказал на круглом столе по рынку нефти клуба "Валдай".
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