Энергетика
Газета.RuВ Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть
Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин назвал оптимальную цену на нефть - $45-55 за баррель, передает ТАСС. Об этом он сказал на круглом столе по рынку нефти клуба "Валдай".
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Комментарии
Экономика
Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о позаражавшихся коронавирусом от Лещенко звездах шоу-бизнеса
Ведущая Ксения Собчак рассказала, что зараженный коронавирусом певец Лев Лещенко был на праздновании дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибла почти тысяча человек
В Италии за сутки от коронавируса погибла почти тысяча человек. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте AFP со ссылкой на власти страны.
Финансы
Российские биржевые индексы пошли вниз вслед за нефтью
Российский рынок акций утром снижается: игроки фиксируют прибыль после роста предыдущих дней, слабый спрос обязан вновь дешевеющей нефти из-за отказа Минэнерго США от ее закупки для стратегического резерва.
Общество
В мире от коронавируса выздоровели более 100 тыс. человек
Во всем мире от заболевания, вызываемого COVID-19, выздоровели более 100 тыс. человек, заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Игры
В Insurgency: Sandstorm можно поиграть бесплатно до 1 апреля
Разработчик игры – New World Interactive – предоставила возможность всем пользователям сервиса Steam поиграть бесплатно в новый шутер Insurgency: Sandstorm, при этом для пожелавших приобрести «стрелялку», будет действовать 50% скидка.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.
Армия и оружие
Российскую ракету на Су-57 распознали в США
Американский журнал Drive посмотрел российское видео Су-57 с запуском ракеты и пришел к выводу, что это, скорее всего, модификация Р-77 «Гадюка».
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Происшествия
Случаев коронавируса на Смоленщине на 25 марта не зарегистрировано
По информации регионального Управления Роспотребнадзора, на территории области на 25. марта случаев новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Шоу-бизнес
Внук Инны Макаровой не придет на ее похороны
В интервью изданию «Московский комсомолец» внук Макаровой – композитор Иван Бурляев, признался, что он не сможет поприсутствовать на похоронах своей бабушки.
Общество
Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии
«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса
Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
Неделя в Донбассе — ВСУ 136 раз обстреляли ДНР и 9 раз ЛНР
Ситуация на фронте в Донбассе продолжает стабильно ухудшаться, всё также растет количество обстрелов и калибр применяемого вооружения.
Общество
Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Вокалист немецкой индастриал-рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом после возвращения из тура по России, сообщает издание Bild.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Во Франции продлен режим самоизоляции
Во Франции продлили режим самоизоляции до 15 апреля. Об этом 27 марта заявил премьер-министр республики Эдуар Филипп.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач
Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Здоровье
Все жители Кубани смогут бесплатно пройти тест на коронавирус
Краевое управление Роспотребнадзора сообщает, что пройти тест могут жители Кубани, не имеющие клинических проявлений и не выезжавшие за границу за последний месяц.
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Общество
Росавиация отрицает предложение ограничить авиасообщение внутри страны
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что Росавиация для предотвращения распространения вируса COVID-19 предложила правительству серьезно ограничить авиасообщение внутри России, прежде всего Москвы с регионами.
Общество
Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Общество
В Сочи прекратили бронирование отелей на нерабочую неделю
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в Instagram, в течение рабочей недели в крае будут закрыты торговые центры, парки, кафе и рестораны, а также приостановлены новые бронирования и заселения в гостиницы.
Происшествия
Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Спорт
Глава WADA призвал всех к единству в условиях пандемии коронавируса
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька призвал всех к единству на фоне пандемии коронавируса.