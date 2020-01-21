Энергетика

ИзвестияИзвестияВ Минэнерго назвали приемлемую для России цену на нефть

Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель. По его словам, это позволит вкладывать в проекты, что обеспечит восполнение добычи, и в то же время это достаточно низкая цена для мировой экономики, чтобы это было комфортно.
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Минэнерго: Россию устраивает цена нефти в 45-55 долларов за баррель

Комсомольская правда15:48

Минэнерго: РФ устраивает цена нефти в $45-55 за баррель для реализации проектов в Арктике

ТАСС14:40

Минэнерго назвало сроки восстановления цен на нефть

РБК15:38

В Минэнерго заявили, что Россия не ведет ценовую войну с другими странами

Газета.Ru16:31

Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40–45 во втором полугодии

Коммерсантъ14:20

Оценена себестоимость добычи нефти в России

Lenta.ru14:56

В Минэнерго назвали справедливую цену на нефть

Российская газета15:44
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