Чиновник считает, что резкое падение цены на нефть ниже 20 долларов за баррель является следствием спекуляций. «Справедливая цена равновесия для нефти находится где-то в диапазоне 40-50 долларов, но спекулянты увели её ниже этих значений из-за перепроизводства», – сказал Сорокин.

В Минэнерго назвали справедливую цену за баррель нефти

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 957

Игры Старый-новый Губка Боб – SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated сравнили с оригиналом SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated также включает в себя сетевой режим для двоих игроков, обновлённый саундтрек и вырезанный из оригинала контент.

Общество Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.

Политика Трамп допустил возможность встречи с Мадуро Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он заявил в беседе с изданием Axios. 2

Общество Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа.

Кино Скончался режиссер фильмов о Бэтмене Джоэл Шумахер Известный режиссер Джоэл Шумахер скончался 22 июня в Нью-Йорке от рака в возрасте 80 лет, сообщает Variety.

Технологии WWDC 2020. Apple сделала новую macOS Big Sur Сегодня, 22 июня, во время презентации WWDC 2020 компания Apple показала миру новую операционную систему macOS 10.16 с фирменным названием Big Sur. 1

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 7

Футбол Гвардиола: «Думаю, в следующем сезоне мы вновь добьемся успеха» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что «Ливерпулю», близкому к завоеванию титула чемпиона Англии, будет непросто повторить успех в сезоне-2020/21.

Шоу-бизнес Семья Малининых посетила концерт Нетребко «Очень приятно было познакомиться с семьей Александра Малинина, я и вся моя семья многие годы являемся поклонниками его таланта!» — сообщила Нетребко. 19

Спорт 30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.

Футбол РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса. 14

Гаджеты Какие iPhone получат iOS 14. Список моделей Все смартфоны Apple, которые получили возможность перейти на версию iOS 13, получат iOS 14.

Общество Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования. 1