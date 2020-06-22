Энергетика
Невские НовостиВ Минэнерго назвали справедливую цену за баррель нефти
Чиновник считает, что резкое падение цены на нефть ниже 20 долларов за баррель является следствием спекуляций. «Справедливая цена равновесия для нефти находится где-то в диапазоне 40-50 долларов, но спекулянты увели её ниже этих значений из-за перепроизводства», – сказал Сорокин.
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В результате ДТП погиб один человек, ещё шестеро получили различные травмы.
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Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа.
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Скончался режиссер фильмов о Бэтмене Джоэл Шумахер
Известный режиссер Джоэл Шумахер скончался 22 июня в Нью-Йорке от рака в возрасте 80 лет, сообщает Variety.
Газета.Ru 15:14
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Самоизоляцию для пожилых жителей Тульской области продлили до 30 июня
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет до 30 июня.
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WWDC 2020. Apple сделала новую macOS Big Sur
Сегодня, 22 июня, во время презентации WWDC 2020 компания Apple показала миру новую операционную систему macOS 10.16 с фирменным названием Big Sur.
ITZine.ru 14:12
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Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
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Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
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Накануне в Астрахани нашли забетонированное в подвале тело 12-летнего школьника.
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Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
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Гвардиола: «Думаю, в следующем сезоне мы вновь добьемся успеха»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что «Ливерпулю», близкому к завоеванию титула чемпиона Англии, будет непросто повторить успех в сезоне-2020/21.
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BFM.ru вчера в 12:48
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Какие iPhone получат iOS 14. Список моделей
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В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077
CD Projekt RED провела закрытую презентацию Cyberpunk 2077.
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Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Арсеналом» назначен ошибочно
Арбитр Игорь Федотов заявил, что пенальти в ворота московского "Спартака" в матче с тульским "Арсеналом" назначен ошибочно.
Газета.Ru 16:04
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Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
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Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков
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ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
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