Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВВ Минэнерго назвали сроки восстановления цен на нефть

Замминистра Минэнерго Павел Сорокин назвал сроки восстановления цен на нефть.
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В Минэнерго назвали сроки восстановления цен на нефть

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