Энергетика

URA.RuURA.RuВ Минэнерго спрогнозировали, когда восстановятся цены на нефть

В 2021 году, если не произойдет никаких форс-мажоров, то стоимость нефти выйдет на диапазон от 45 до 50 долларов за баррель, уточнили в ведомстве. Сорокин добавил, что в РФ считают «ценой рыночного равновесия» стоимость за баррель около 45-55 долларов.
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Оценена себестоимость добычи нефти в России

Lenta.ruвчера в 14:56

Минэнерго назвало сроки восстановления цен на нефть

РБКвчера в 15:38

В Минэнерго заявили, что Россия не ведет ценовую войну с другими странами

Газета.Ruвчера в 16:31

Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40–45 во втором полугодии

Коммерсантъвчера в 14:20

В Минэнерго назвали сроки восстановления цен на нефть

РЕН ТВвчера в 21:01

Минэнерго: РФ устраивает цена нефти в $45-55 за баррель для реализации проектов в Арктике

ТАССвчера в 14:40

Минэнерго оценил стоимость добычи нефти в России

News.ruвчера в 14:50
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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
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Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
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Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
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Симоньян ответила на обвинения Навального

Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
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По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
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Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
Ведомости вчера в 21:16
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Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве

Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
Вечерняя Москва вчера в 12:51
Политика

Татьяна Яковлева перестала быть первым замминистра здравоохранения

С 2012 года работала заместителем министра здравоохранения, с июля 2018-го – первым замом министра.
IvanovoNews вчера в 13:49
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Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

АБН 10 марта в 09:50
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Роспотребнадзор дал советы по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам с целью предотвращения распространения коронавируса.
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Прямиком из Берлинале: «Пиноккио» Маттео Гарроне

Петербургский дневник вчера в 18:00
Общество

В Британии коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.
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Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии

Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Ведомости вчера в 15:14
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Губернатор Богомаз не поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Большунов родился в Севском районе Брянской области, но родной край не смог предоставить ему условий для занятий лыжами на профессиональном уровне.
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США начали вывод войск из Афганистана

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Из-за коронавируса Италия готовится к жестким экстренным мерам

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Экстренно севший в Кемерово самолет вылетит в Москву после техосмотра

Самолет авиакомпании S7, летевший из Иркутска и экстренно севший в аэропорту Кемерово из-за плохого самочувствия пассажира, вылетит в Москву после техосмотра и дозаправки, сообщает корреспондент РИА Новости.
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Госдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
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Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
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Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса

Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
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Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги

В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
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Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
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Ирак осудил обстрел американской военной базы

Трое военнослужащих коалиции, возглавляемой США, погибли в результате обстрела военной базы "Таджи" ("Кемп-Тадж") в Ираке, передает телеканал "Россия 24".
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У защитника «Ювентуса» выявлен коронавирус

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Корвет «Гремящий» отправился на Балтфлот для госиспытаний

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

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Российская обновленная Hyundai Creta подорожала

Автопроизводитель Hyundai выводит на рынок нашей страны особую версию модели Creta – Би*2. Она разработана в сотрудничестве с группой Би-2.
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
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Российская актриса театра и кино, ведущая Мария Голубкина не пришла на юбилей матери.
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