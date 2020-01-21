Энергетика
URA.RuВ Минэнерго спрогнозировали, когда восстановятся цены на нефть
В 2021 году, если не произойдет никаких форс-мажоров, то стоимость нефти выйдет на диапазон от 45 до 50 долларов за баррель, уточнили в ведомстве. Сорокин добавил, что в РФ считают «ценой рыночного равновесия» стоимость за баррель около 45-55 долларов.
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