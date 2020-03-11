Замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что устраивающая Россию цена на нефть установится во втором полугодии 2020 года. Об этом он рассказал в интервью Reuters. По словам замглавы, Россия считает "ценой рыночного равновесия" - $45- $55 за баррель.

В Минэнерго назвали сроки восстановления цен на нефть

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