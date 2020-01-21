Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Минэнерго назвали сроки возвращения к ценам на нефть в $40—45

Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с агентством Reuters заявил, что ведомство прогнозирует «возвращение в диапазон $40—45 за баррель во второй половине года».
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