Энергетика
ПрофильВ Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин рассказал о том, что рост цен на автомобильное топливо в РФ в оптовом сегменте является нормальной реакцией на восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер, принятых в следствие пандемии коронавируса.
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Минэнерго: рост оптовых цен на бензин не представляет рисков для потребителя
Комсомольская правдавчера в 13:22
Минэнерго: Рост оптовых цен на бензин не представляет опасности для розницы
Российская газетавчера в 13:07
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