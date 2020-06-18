Энергетика

ПрофильПрофильВ Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин рассказал о том, что рост цен на автомобильное топливо в РФ в оптовом сегменте является нормальной реакцией на восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер, принятых в следствие пандемии коронавируса.
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В Минэнерго сочли рост оптовых цен на бензин нормальной реакцией рынка

Интерфаксвчера в 13:02

Минэнерго: рост оптовых цен на бензин не представляет рисков для потребителя

Комсомольская правдавчера в 13:22

Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин

Lenta.ruвчера в 13:10

Минэнерго: Рост оптовых цен на бензин не представляет опасности для розницы

Российская газетавчера в 13:07

В Минэнерго не увидели рисков в росте биржевых цен на бензин

РБКвчера в 15:29

В Минэнерго объяснили резкий рост цен на бензин

РЕН ТВвчера в 12:40

Минэнерго не видит риска роста розничных цен на топливо выше инфляции

ТАССвчера в 12:35
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Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

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Политика

Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске

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Футбол

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что до сих пор не знает, что будет представлять его команду в матче 23-го тура с «Сочи».
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Энергетика

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Полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдёт только в первом полугодии 2022 года, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
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РИА Новости 03:12
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Экономика

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Специалисты выяснили, что уровни кортизола – это маркеры тяжести заболевания.
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Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка

Во время Второй мировой войны в замке располагалась казарма для немецких солдат, а также склад боеприпасов.
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Общество

На центральных улицах Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе

С начала марта на центральных торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общепита, передаёт РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
RT на русском 04:06
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Газета.Ru 07:05
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая подтвердила свою беременность

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила, что готовится стать матерью.
RT на русском 16 июня в 12:36
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Политика

Евросоюз призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико и его сына

Евросоюз обратился к белорусским властям и потребовал немедленного освобождения кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико и его сына.
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
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Политика

Участники протестов в Портленде снесли памятник Джорджу Вашингтону

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Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье.
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Мурашко заявил о возможном включении борьбы с инфекциями в нацпроект

Борьба с инфекционными заболеваниями может стать отдельным федеральным проектом в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
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Доктор Мясников назвал болезни, негативно влияющие на зрение

Российский телеведущий и врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал об опасных для зрения болезнях.
Вечерний курьер 08:15
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Прокуратура проверит факты из интервью главного инфекциониста Орловской области

Прокуратура Орловской области проверит факты, озвученные в интервью сетевому изданию «Орловские новости» главным внештатным инфекционистом Орловской области, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
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Появился тизер режиссерской версии «Лиги Справедливости» Зака Снайдера

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Президент Азербайджана отказался приезжать в Россию на парад Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на парад в честь 75-летия Победы, пишет «МК».
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В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
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Армия и оружие

В НАТО подтвердили инцидент между фрегатами Турции и Франции

Франция подозревала Турцию в перевозке оружия Правительству национального согласия Ливии на корабле Cirkin.
RuNews24.ru вчера в 13:33
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