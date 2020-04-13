Экономика
УралинформбюроВ Минэнерго объяснили запрет на импорт дешевого бензина
Российские власти продолжают обсуждать возможность введения запрета на ввоз в страну дешевого бензина. На прошлой неделе Минэнерго выдвинуло эту инициативу на рассмотрение правительства. Как стало известно теперь, ведомство предлагает прекратить импорт топлива по низким ценам на полгода.
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с чего всё началось
Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".ТАСС12 апреля в 11:36
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Минэнерго предложило запретить на полгода ввоз в Россию дешевого бензина
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 21:10, Ашберн
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