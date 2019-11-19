Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту

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