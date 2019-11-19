Общество
Московский КомсомолецГлава Минэнерго Украины: страна не замерзнет без транзита газа
Как заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, страна сможет пройти зимний период без рисков замерзнуть, поскольку накоплены значительные объемы газа и угля.
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Политика
Протестующим нашли лагеря подготовки
Член комиссии депутат Адальби Шхагошев (ЕР) добавил, что к числу «лагерей» можно отнести и «виртуальные» — речь идет о «концентрации протестных мыслей в соцсетях, не имеющей географического обозначения».
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Авто
Hyundai выпустил бюджетную альтернативу Hyundai Solaris
Компания Hyundai представила новую бюджетную модификацию седана Hyundai Solaris.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
Политика
Наталья Котова стала новой главой Челябинска
Депутаты во вторник на заседании избрали из трех кандидатов главу Челябинска, им стала временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе
Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Общество
Российский губернатор возмутился дорогой со столбами посередине
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил об увольнении ответственных за ремонт трассы, посередине которой были установлены столбы.
Происшествия
Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию
Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины
Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии задержало подозреваемого в убийстве 29-летней Галины Миненко, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Россияне пожертвовали 1 миллион евро на восстановление Венеции
Шоу-бизнес
Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
В одном из ночных клубов Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ. Об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.
Футбол
Селекционер Стипиди: «Ставить Гилерме за сборную – не уважать свой народ и страну»
В воротах сборной России стоит натурализованный вратарь среднего уровня.
Общество
Согласован порядок продажи «красивых» номеров
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН
Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
Общество
Туман в Москве рассеется около полудня
Туман не привел к серьезным проблемам в аэропортах столичного авиаузла.
Армия и оружие
Корабли ВМФ России начали учения в Черном море
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Авто
В Китае показали копию Range Rover в 10 раз дешевле оригинала
Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
Политика
ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Происшествия
В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей
Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Кино
Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон
Политика
Помпео поддержал строительство израильских поселений в Палестине
Госсекретарь США Майк Помпео поддержал строительство еврейских поселений на территории Палестины, 18 ноября передает агентство Reuters.
Экономика
Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием
«Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.