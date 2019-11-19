Общество
РИА НовостиВ Минэнерго оценили готовность Украины к отопительному сезону
Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме даже в случае непродления контракта с "Газпромом" по транзиту газа в ЕС, заявил в понедельник глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
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Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Армия и оружие
Российские войска атаковали позиции ВСУ, — Бутусов
Скандально известный украинский пропагандист Юрий Бутусов снова решил запугать обывателей и заявил, что позиции ВСУ подверглись атаке со стороны Вооружённых сил России.
Политика
«Нафтогаз» хочет обсудить предложение «Газпрома» с Еврокомиссией
НАК «Нафтогаз Украины» планирует обсудить предложение «Газпрома» о продлении транзитного контракта с участием РФ и Еврокомиссии.
Общество
Гастроэнтеролог назвал лучшую и худшую закуску к водке
Гастроэнтеролог предупредил, что частое употребление маринованных или острых закусок может привести к гастритам, эрозии и язве.
Гаджеты
Motorola выпустит «раскладушку» Razr с поддержкой 5G
Предположительно, в смартфоне с гибким экраном установят процессор Snapdragon 735 со встроенным 5G-модемом.
Политика
На Украине назвали условие для прекращения войны в стране
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что властям Украины необходимо начать действовать в рамках закона для прекращения внутриукраинского конфликта.
Общество
МВД и Минэкономики установили порядок выдачи «красивых автономеров»
МВД и Минэкономики установили систему, которая позволит россиянма покупать "красивые автономера". Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Происшествия
В бактериологической лаборатории в Курганской области произошел пожар
Пожарные в Курганской области потушили возгорание, которое возникло в бактериологической лаборатории в селе Шатрове на площади 150 кв. м. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС России.
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Политика
В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента
Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.
Авто
Назван топ-5 японских внедорожников с чрезмерным расходом топлива
Иностранные специалисты составили рейтинг японских внедорожников с самым большим потреблением топлива.
Футбол
Уткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России
Российский журналист Василий Уткин ответил украинцу Виктру Вацко на критику сборной России.
Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Политика
Москалькова предложила Бутиной работу в Госдуме
Происшествия
В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья
Политика
США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине
Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США.
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Происшествия
Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии
Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, с которого была снята неприкосновенность в связи с делом о ДТП на Ленинском проспекте.
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистом Sputnik Латвия выразил недоумение из-за того, что российские артисты продолжают давать концерты в Латвии после "унизительных" запретов для их коллег на въезд на территорию этой страны.
Общество
Законопроект о домашнем насилии дополнили понятием «преследование»
Депутаты внесли поправки в законопроект: определение преследования жертвы и запрет для помогающих жертвам домашнего насилия организаций на обращение в правоохранительные органы без согласия их подопечного.
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Единоборства
Иранский Халк дебютирует в кулачных боях
Известный иранский тяжелоатлет и пауэрлифтер, Саджад Гариби, более известный как «Иранский Халк», попробует себя в кулачных боях и дебютирует под баннером Bare Knuckle FC в следующем году.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".