Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме даже в случае непродления контракта с "Газпромом" по транзиту газа в ЕС, заявил в понедельник глава минэнерго Украины Алексей Оржель.

Шоу-бизнес Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.

Армия и оружие Российские войска атаковали позиции ВСУ, — Бутусов Скандально известный украинский пропагандист Юрий Бутусов снова решил запугать обывателей и заявил, что позиции ВСУ подверглись атаке со стороны Вооружённых сил России.

Политика На Украине назвали условие для прекращения войны в стране Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что властям Украины необходимо начать действовать в рамках закона для прекращения внутриукраинского конфликта.

Происшествия В бактериологической лаборатории в Курганской области произошел пожар Пожарные в Курганской области потушили возгорание, которое возникло в бактериологической лаборатории в селе Шатрове на площади 150 кв. м. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС России.

Политика В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.

Политика США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США.

Экономика В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Происшествия Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, с которого была снята неприкосновенность в связи с делом о ДТП на Ленинском проспекте.

Шоу-бизнес Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистом Sputnik Латвия выразил недоумение из-за того, что российские артисты продолжают давать концерты в Латвии после "унизительных" запретов для их коллег на въезд на территорию этой страны.

Общество Законопроект о домашнем насилии дополнили понятием «преследование» Депутаты внесли поправки в законопроект: определение преследования жертвы и запрет для помогающих жертвам домашнего насилия организаций на обращение в правоохранительные органы без согласия их подопечного.

Общество В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.