Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Минэнерго оценили готовность Украины к отопительному сезону

Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме даже в случае непродления контракта с "Газпромом" по транзиту газа в ЕС, заявил в понедельник глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
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В Минэнерго оценили готовность Украины к отопительному сезону

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Украина заявила о достаточных запасах топлива для отопительного сезона

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Московский Комсомолец17:21

В Минэнерго Украины оценили готовность страны к отопительному сезону

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Иностранные специалисты составили рейтинг японских внедорожников с самым большим потреблением топлива.
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Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
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Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

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Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии

Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
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Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
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В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
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