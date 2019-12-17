"Газпром" и "Нафтогаз" ведут интенсивный диалог по заключению нового газового контракта, заявил журналистам замминистра энергетики России Анатолий Яновский в кулуарах конференции Ростехнадзора. "Считаю, что хорошо идут", — оценил он прошедшие в пятницу переговоры.

В Минэнерго оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

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