Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минэнерго оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

"Газпром" и "Нафтогаз" ведут интенсивный диалог по заключению нового газового контракта, заявил журналистам замминистра энергетики России Анатолий Яновский в кулуарах конференции Ростехнадзора. "Считаю, что хорошо идут", — оценил он прошедшие в пятницу переговоры.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В Минэнерго позитивно оценили ход переговоров РФ с Украиной по газу

Московский Комсомолец05:51

В Минэнерго оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Piter.tv05:32

В Минэнерго РФ оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Rambler News Service04:31

В Минэнерго оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

РИА Новости05:22

Минэнерго дало оценку переговорам Газпрома и Нафтогаза

Взгляд.ру05:04

Замглавы Минэнерго: диалог «Газпрома» и «Нафтогаза» продолжается в интенсивном порядке

ТАСС04:59

В Минэнерго РФ рассказали о диалоге между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Российская газета05:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 05:58, Ашберн
Футбол

Лев Лещенко вошел в Консультативный совет ФК «Динамо»

Bookmaker-ratings.ru 04:38
Технологии

Получено добро на сборку тихого сверхзвукового самолета X-59

В мастерских Lockheed Martin начали строить тихий сверхзвуковой самолет Проверка со стороны руководства, известная как Key Decision Point-D (KDP-D), была последним барьером перед началом сборки.
iXBT.com 05:18
Происшествия

В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик

Экипаж отвел машину в сторону от ближайшего населенного пункта и посадил ее на грунт, сообщает агентство ТАСС.
Вести.Ru 05:26
Экономика

Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве.
РБК 02:15
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
РИА Новости 04:19
Футбол

«Шахтер» сыграет с «Бенфикой» в Лиге Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, сообщает "Укринформ" 16 декабря Донецкий "Шахтер" 20 и 27 февраля сразится с лиссабонским клубом "Бенфика".
Украина.ру вчера в 08:04
Происшествия

В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия

РИА Новости вчера в 17:12
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк в 77 лет готовится к свадьбе с молодым возлюбленным

Знаменитость сообщила журналистам о предстоящей свадьбе со своим молодым возлюбленным Михаилом Куницыным.
Дни24 05:56
Происшествия

Депутата гордумы Переславля-Залесского подозревают в убийстве

Как пишут российские средства массовой информации: подозреваемым является депутат Переславль-Залесской городской думы Владимир Корнилов.
The Moscow Post 05:48
Происшествия

На Украине грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

REGNUM 02:50
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Экономика

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум.
Коммерсантъ 02:45
Происшествия

Оперативник из Татарстана арестован за использование рабского труда

Полицейский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании рабского труда.
Первое антикоррупционное СМИ 05:37
Политика

«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 04:24
Экономика

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Газета.Ru 14 декабря в 03:37
Происшествия

По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы

РИА Новости 02:11
Футбол

Два легионера могут покинуть «Краснодар» зимой

По информации Федерального агентства новостей, в зимнее трансферное окно «Краснодар» может расстаться с двумя легионерами.
ФАН вчера в 04:43
Футбол

«Эвертон» опроверг наличие договоренности с Анчелотти

По словам официальных представителей «Эвертона», Карло Анчелотти не является приоритетным кандидатом на пост главного тренера.
Матч ТВ 01:59
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Российская газета вчера в 02:58
Политика

Константину Косачеву вновь не дали визу в США

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что с сентября второй раз не получил визу США для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН.
Интерфакс 04:50
Космос

Ученые объяснили загадку тигровых полос Энцелада

Сотрудник Научно-исследовательского института Карнеги Дуглас Хемингуэй рассчитал, что первая полоса возникла из-за напряжения льда, связанного с действием гравитационных приливных сил между Сатурном и его спутником.
МедиаПоток 15 декабря в 03:23
Здоровье

В Саратовской области из-за ОРВИ отменили уроки в 9 школах

В Саратовской области за неделю зарегистрировано 12554 случая ОРВИ.
Регион 64 05:33
Технологии

Google отказалась поддерживать новые Android-смартфоны в Турции

В целом в Турции хотели, чтобы пользователи сами могли выбирать поисковую систему по умолчанию в Android-смартфонах.
Astera вчера в 15:28
Армия и оружие

Спецназ России вооружат бесшумным автоматом

На вооружении спецназа России появятся новейшие бесшумные автоматы.
РЕН ТВ 15 декабря в 13:06
Общество

Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию

РИА Новости 04:45
Общество

Путин отменил в России банковский роуминг

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России отменяются комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Expert.ru вчера в 09:01
Фигурное катание

Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

Радио Sputnik 15 декабря в 01:41
Кино

В Сети появились отзывы первых зрителей «Звездных войн»

Девятая лента завершает одновременно и текущую трилогию, и всю сагу о "Звездных войнах", которую Джордж Лукас начал снимать в 1977 году.
РИА Новости 03:59
Технологии

«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса

Разработчики объявили о запуске обновленной версии поискового сервиса под названием «Вега».
Goroday.ru 04:32
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анатолий Николаевич Яновский
Советский писатель
Советский писатель-прозаик, драматург и журналист, военный корреспондент. Основная тема Яновского - события Второй мировой войны и история Орловского края. Ряд произведений писателя написано для детей и юношества. А. Н. Яновский - автор сборников повестей и рассказов: «На подступах к городу», «Двойники в пустыне», «Горнисты идут впереди», «Серебряный портсигар», «Наследники», «Приключения Сеньки-Чапая», «Юность без упрёка», «Марсово поле», «Среди полей русских», «Костры Бежина луга», «Земля и люди», «„Марсельеза“ на орловских улицах», «Последняя ставка». Член Союза писателей СССР с 1964 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное