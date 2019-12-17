Политика
РИА НовостиВ Минэнерго оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
"Газпром" и "Нафтогаз" ведут интенсивный диалог по заключению нового газового контракта, заявил журналистам замминистра энергетики России Анатолий Яновский в кулуарах конференции Ростехнадзора. "Считаю, что хорошо идут", — оценил он прошедшие в пятницу переговоры.
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Футбол
Лев Лещенко вошел в Консультативный совет ФК «Динамо»
Технологии
Получено добро на сборку тихого сверхзвукового самолета X-59
В мастерских Lockheed Martin начали строить тихий сверхзвуковой самолет Проверка со стороны руководства, известная как Key Decision Point-D (KDP-D), была последним барьером перед началом сборки.
Происшествия
В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик
Экипаж отвел машину в сторону от ближайшего населенного пункта и посадил ее на грунт, сообщает агентство ТАСС.
Экономика
Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться
ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Футбол
«Шахтер» сыграет с «Бенфикой» в Лиге Европы
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, сообщает "Укринформ" 16 декабря Донецкий "Шахтер" 20 и 27 февраля сразится с лиссабонским клубом "Бенфика".
Происшествия
В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк в 77 лет готовится к свадьбе с молодым возлюбленным
Знаменитость сообщила журналистам о предстоящей свадьбе со своим молодым возлюбленным Михаилом Куницыным.
Происшествия
Депутата гордумы Переславля-Залесского подозревают в убийстве
Как пишут российские средства массовой информации: подозреваемым является депутат Переславль-Залесской городской думы Владимир Корнилов.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Экономика
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум.
Происшествия
Оперативник из Татарстана арестован за использование рабского труда
Полицейский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании рабского труда.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Экономика
Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Футбол
Два легионера могут покинуть «Краснодар» зимой
По информации Федерального агентства новостей, в зимнее трансферное окно «Краснодар» может расстаться с двумя легионерами.
Футбол
«Эвертон» опроверг наличие договоренности с Анчелотти
По словам официальных представителей «Эвертона», Карло Анчелотти не является приоритетным кандидатом на пост главного тренера.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Политика
Константину Косачеву вновь не дали визу в США
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что с сентября второй раз не получил визу США для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН.
Космос
Ученые объяснили загадку тигровых полос Энцелада
Сотрудник Научно-исследовательского института Карнеги Дуглас Хемингуэй рассчитал, что первая полоса возникла из-за напряжения льда, связанного с действием гравитационных приливных сил между Сатурном и его спутником.
Здоровье
В Саратовской области из-за ОРВИ отменили уроки в 9 школах
В Саратовской области за неделю зарегистрировано 12554 случая ОРВИ.
Технологии
Google отказалась поддерживать новые Android-смартфоны в Турции
В целом в Турции хотели, чтобы пользователи сами могли выбирать поисковую систему по умолчанию в Android-смартфонах.
Армия и оружие
Спецназ России вооружат бесшумным автоматом
На вооружении спецназа России появятся новейшие бесшумные автоматы.
Общество
Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию
Общество
Путин отменил в России банковский роуминг
Глава РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России отменяются комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Кино
В Сети появились отзывы первых зрителей «Звездных войн»
Девятая лента завершает одновременно и текущую трилогию, и всю сагу о "Звездных войнах", которую Джордж Лукас начал снимать в 1977 году.
Технологии
«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса
Разработчики объявили о запуске обновленной версии поискового сервиса под названием «Вега».
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.