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Ведомости
Ведомости

В Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть

На восстановление спроса на нефть до уровня 2018‒2019 гг. потребуется два-три года, рассказал замминистра энергетики России Павел Сорокин в интервью «Российской газете».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Полное восстановление спроса на нефть займет 2-3 года

До уровня потребления 2018-2019 годов рынок восстановится в течение 2-3 лет. В Минэнерго ожидали, что до 90-95% от докризисных показателей он восстановится достаточно быстро, а дальше процесс замедлится. Об этом рассказал в интервью "РГ" заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
Российская газета5 сентября в 04:00
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News.ru

Минэнерго: полное восстановление спроса на нефть займёт два-три года

News.ruвчера в 16:44
Компания

В Минэнерго России назвали сроки возвращения спроса на нефть до уровня 2019 года

Компаниявчера в 12:00
Российская газета

Полное восстановление спроса на нефть займет 2-3 года

Российская газета5 сентября в 04:00
ИА Красная Весна

Восстановление спроса на нефть займет около 3 лет — Минэнерго РФ

ИА Красная Веснавчера в 11:04
DP.RU

Минэнерго ждет восстановление спроса на нефть до уровня 2019 года через 3 года

DP.RUвчера в 10:24
Коммерсантъ

Минэнерго РФ: восстановление спроса на нефть до уровня 2019 года займет два-три года

Коммерсантъвчера в 09:45
Ведомости

В Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть

Ведомостивчера в 11:37

В Германии назвали возможных виновников ситуации с Навальным

Грегор Гизи, депутат бундестага от Левой партии, в беседе с MDR Aktuell сказал о том, что возможными виновниками ситуации с Алексеем Навальным (на фото) могут являться противники завершения строительства проекта "Северный поток-2".
В Германии назвали возможных виновников ситуации с Навальным
Ореанда-Новостивчера в 15:34
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
3,2K

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
3,5K

Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.
Инфорос5 сентября в 03:08
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Первый смартфон с поворотным экраном LG Wing показали на видео

Крупнейший производитель потребительской электроники и бытовой техники южнокорейский гигант LG готовится выпустить на рынок первый смартфон, оснащенный так называемым поворотным экраном.
Актуальные Новостивчера в 06:36
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