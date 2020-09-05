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Российская газета
Российская газета

Полное восстановление спроса на нефть займет 2-3 года

До уровня потребления 2018-2019 годов рынок восстановится в течение 2-3 лет. В Минэнерго ожидали, что до 90-95% от докризисных показателей он восстановится достаточно быстро, а дальше процесс замедлится.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Полное восстановление спроса на нефть займет 2-3 года

До уровня потребления 2018-2019 годов рынок восстановится в течение 2-3 лет. В Минэнерго ожидали, что до 90-95% от докризисных показателей он восстановится достаточно быстро, а дальше процесс замедлится. Об этом рассказал в интервью "РГ" заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
Российская газетавчера в 04:00
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В Минэнерго России назвали сроки возвращения спроса на нефть до уровня 2019 года

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ИА Красная Весна

Восстановление спроса на нефть займет около 3 лет — Минэнерго РФ

ИА Красная Весна11:04
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Минэнерго ждет восстановление спроса на нефть до уровня 2019 года через 3 года

DP.RU10:24
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Российская газетавчера в 04:00

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