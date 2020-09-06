В Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть
Как считает Сорокин, в любом случае сократится объем бизнес-путешествий, переговоров и командировок, а также снижение числа поездок на работу на личном автомобиле в западных странах, что также замедлит восстановление спроса на нефть.В источнике
С чего всё началось
Полное восстановление спроса на нефть займет 2-3 года
По мнению Сорокина, туристический поток и обычные гражданские перелеты с течением времени вернутся в норму. Это составит как раз 1-3 млн баррелей в сутки спроса на нефть, которые будут восстанавливаться долго.
Российская газетавчера в 04:00
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