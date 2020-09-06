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Ведомости
Ведомости

В Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть

Как считает Сорокин, в любом случае сократится объем бизнес-путешествий, переговоров и командировок, а также снижение числа поездок на работу на личном автомобиле в западных странах, что также замедлит восстановление спроса на нефть.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Полное восстановление спроса на нефть займет 2-3 года

По мнению Сорокина, туристический поток и обычные гражданские перелеты с течением времени вернутся в норму. Это составит как раз 1-3 млн баррелей в сутки спроса на нефть, которые будут восстанавливаться долго.
Российская газетавчера в 04:00
Подробнее о событии
Компания

В Минэнерго России назвали сроки возвращения спроса на нефть до уровня 2019 года

Компания12:00
Ведомости

В Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть

Ведомости11:37
Российская газета

Полное восстановление спроса на нефть займет 2-3 года

Российская газетавчера в 04:00
ИА Красная Весна

Восстановление спроса на нефть займет около 3 лет — Минэнерго РФ

ИА Красная Весна11:04
DP.RU

Минэнерго ждет восстановление спроса на нефть до уровня 2019 года через 3 года

DP.RU10:24
Коммерсантъ

Минэнерго РФ: восстановление спроса на нефть до уровня 2019 года займет два-три года

Коммерсантъ09:45
Суть событий

Минэнерго ждет восстановления цены до уровня 2019 года в течение двух-трех лет

Суть событий11:08

В МВД Белоруссии сообщили о росте числа задержанных на уличных акциях

Количество задержанных участников протеста во время уличных несанкционированных акций в Белоруссии растет, обстановка контролируется правоохранителями, заявила заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова 6 сентября ТАСС.
В МВД Белоруссии сообщили о росте числа задержанных на уличных акциях
ИА Красная Весна11:45
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Правительство завершило работу над планом восстановления экономики

Правительство закончило подготовку плана восстановления экономики России, документ будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в комментарии ТАСС.
Ведомости06:39
1,3K

«Родина» договорилась со «Спартаком» о матче в КР на его стадионе

Руководство московских "Родины" и "Спартака" достигли предварительной договоренности о проведении матча группового турнира Кубка России по футболу на стадионе "красно-белых", сообщил РИА Новости генеральный директор клуба ПФЛ Константин Архипов.
РИА Новости11:25

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
2,3K

Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

По словам политика, Москва сегодня снова напомнила коллегам из Европейского союза о просьбе уточнить, планирует ли Ангела Меркель, которая уже двое суток обвиняет РФ в якобы отравлении Навального, дать поручение своим сотрудникам, чтобы Минюст ФРГ ответил на запрос Генпрокуратуры России.
Городовой4 сентября в 11:54
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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