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Ведомости
Ведомости

В Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть

Как считает Сорокин, в любом случае сократится объем бизнес-путешествий, переговоров и командировок, а также снижение числа поездок на работу на личном автомобиле в западных странах, что также замедлит восстановление спроса на нефть.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Полное восстановление спроса на нефть займет 2-3 года

По мнению Сорокина, туристический поток и обычные гражданские перелеты с течением времени вернутся в норму. Это составит как раз 1-3 млн баррелей в сутки спроса на нефть, которые будут восстанавливаться долго.
Российская газетавчера в 04:00
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Экономика сегодня

Спрогнозированы сроки восстановления мирового спроса на нефть

Экономика сегодня11:47
Ведомости

В Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть

Ведомости11:37
ИА Красная Весна

Восстановление спроса на нефть займет около 3 лет — Минэнерго РФ

ИА Красная Весна11:04
Суть событий

Минэнерго ждет восстановления цены до уровня 2019 года в течение двух-трех лет

Суть событий11:08
DP.RU

Минэнерго ждет восстановление спроса на нефть до уровня 2019 года через 3 года

DP.RU10:24
Коммерсантъ

Минэнерго РФ: восстановление спроса на нефть до уровня 2019 года займет два-три года

Коммерсантъ09:45
Российская газета

Полное восстановление спроса на нефть займет 2-3 года

Российская газетавчера в 04:00

Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новостивчера в 13:28
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Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском08:58
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
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Трамп обвинил вдову Джобса в растрате денег на фейковые новости

Президент США Дональд Трамп обвинил Лорен Пауэлл Джобс, вдову основателя компании Apple Стива Джобса, в растрате унаследованных ею от мужа средств на «публикацию фейковых новостей» в журнале The Atlantic во главе с главным редактором Джеффри Голдбергом.
RT на русском10:11

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
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