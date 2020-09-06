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Ведомости
Ведомости

В Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть

На восстановление спроса на нефть до уровня 2018‒2019 гг. потребуется два-три года, рассказал замминистра энергетики России Павел Сорокин в интервью «Российской газете».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Полное восстановление спроса на нефть займет 2-3 года

До уровня потребления 2018-2019 годов рынок восстановится в течение 2-3 лет. В Минэнерго ожидали, что до 90-95% от докризисных показателей он восстановится достаточно быстро, а дальше процесс замедлится. Об этом рассказал в интервью "РГ" заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
Российская газета5 сентября в 04:00
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ИА Красная Весна

Восстановление спроса на нефть займет около 3 лет — Минэнерго РФ

ИА Красная Веснавчера в 11:04
Компания

В Минэнерго России назвали сроки возвращения спроса на нефть до уровня 2019 года

Компаниявчера в 12:00
Ведомости

В Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть

Ведомостивчера в 11:37
News.ru

Минэнерго: полное восстановление спроса на нефть займёт два-три года

News.ruвчера в 16:44
DP.RU

Минэнерго ждет восстановление спроса на нефть до уровня 2019 года через 3 года

DP.RUвчера в 10:24
Коммерсантъ

Минэнерго РФ: восстановление спроса на нефть до уровня 2019 года займет два-три года

Коммерсантъвчера в 09:45
Российская газета

Полное восстановление спроса на нефть займет 2-3 года

Российская газета5 сентября в 04:00

В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит
ToDay News Ufa4 сентября в 04:56
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Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске

Минские силовики сняли оцепление на площади Независимости, сообщает РИА "Новости" По данным агентства, дежурные сотрудники правоохранительных органов покинули посты и приступили к разбору ограждений.
Газета.Ruвчера в 13:48
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Галкин прокомментировал информацию о разводе с Пугачевой

Публикация от Максим Галкин (@ maxgalkinru) 6 Сен 2020 в 8:13 PDT Недавно в Средствах массовой информации появилась информация о том, что Пугачева могла оформить с Галкиным тайный развод, как в свое время сделала с Филиппом Киркоровым.
Freepressa.ruвчера в 13:41
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Актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал посетил Крым

Аксенов сообщил, что рад видеть на крымской земле известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений.
Политическая Экспертизавчера в 18:03
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«Родина» договорилась со «Спартаком» о матче в КР на его стадионе

Руководство московских "Родины" и "Спартака" достигли предварительной договоренности о проведении матча группового турнира Кубка России по футболу на стадионе "красно-белых", сообщил РИА Новости генеральный директор клуба ПФЛ Константин Архипов.
РИА Новостивчера в 11:25

Первый смартфон с поворотным экраном LG Wing показали на видео

Крупнейший производитель потребительской электроники и бытовой техники южнокорейский гигант LG готовится выпустить на рынок первый смартфон, оснащенный так называемым поворотным экраном.
Актуальные Новостивчера в 06:36
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Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новости17:29
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Опубликовано видео инцидента с российским ракетным комплексом «Игла»

Видео сопровождалось пояснением, что во время учений переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» внезапно вырвался из рук держащего его военнослужащего и полетел по непредсказуемой траектории.
Discover24вчера в 11:05
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