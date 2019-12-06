Политика

Life.ruLife.ruВ Минэнерго ответили на критику Матвиенко из-за умных счётчиков

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упрекнула главу Министерства энергетики Александра Новака и его заместителей за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
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с чего всё началось

«Россети» готовы установить потребителям «умные» счетчики

Матвиенко заметила, что Совфед новый закон принимать не будет, поскольку ему «надоело прикрывать министерства и ведомства». С 1 июля 2020 года компания «Россети» готова устанавливать потребителям интеллектуальные приборы учета.
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