Матвиенко заметила, что Совфед новый закон принимать не будет, поскольку ему «надоело прикрывать министерства и ведомства». С 1 июля 2020 года компания «Россети» готова устанавливать потребителям интеллектуальные приборы учета.

с чего всё началось

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упрекнула главу Министерства энергетики Александра Новака и его заместителей за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

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