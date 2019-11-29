Энергетика

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Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом. По словам главы Минэнерго, сначала предприятия должны договориться между собой.
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с чего всё началось

Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости10:43

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Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом

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Россия и Украина обсуждают возможность выплаты «Газпромом» 3 миллиардов долларов в виде поставок газа

Эхо Москвы14:00

Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

РИА Новости10:43
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«Сочи» прервал семиматчевую победную серию «Ак Барса»

Хоккеисты казанского «Ак Барса» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги неожиданно проиграли «Сочи».
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Киев заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»

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Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа

Среди юных моделей были звездные наследники. Конечно же, показ не обошелся без Гном Гномыча – сына Рудковской Саши Плющенко.
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Как передавало ИА REGNUM, саммит глав государств и правительств стран НАТО будет проходить в Лондоне 3−4 декабря.
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Путин ледяным тоном пообещал навести порядок на телевидении

На Совете по межнациональным отношениям в Нальчике Владимир Путин раскритиковал политику федеральных телеканалов, которые отказываются показывать сюжеты на этнические темы и привлекают некомпетентных экспертов, стравливающих народы.
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Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru вчера в 18:42
Происшествия

СМИ узнали о задержании родителей убитого в Екатеринбурге мальчика

Силовики задержали родителей девятилетнего мальчика, убитого в Екатеринбурге.
РБК 15:12
Происшествия

В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих

Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
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Взгляд.ру 09:29
Экономика

Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Политика

Представители Зеленского обратились в Apple из-за Крыма

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Космос

В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
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Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете

Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
РИА Новости 27 ноября в 15:57
Политика

Союзники по НАТО увеличат военные расходы

Совокупный рост военных расходов союзников по НАТО к 2024 году составит 400 миллиардов долларов, это "беспрецедентный прогресс", сообщил в пятницу журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 07:39
Происшествия

После нападения стаи собак на детей в Перми возбуждено уголовное дело

Собак отогнал и вызвал «скорую помощь» проходящий мимо мужчина. В результате нападения мальчику причинен тяжкий вред здоровью.
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Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
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Общество

Гороскоп на 29 ноября: Козероги, вам понадобится терпение на дорогах

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Политика

На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России

Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору.
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Экономика

Кто-то поставил $1.75 млн на то, что цена золота вырастет втрое

Произошло это примерно в обед, уплаченная премия составила $3.5 за контракт, а объем сделки - $1.75 млн.
Profinance.ru вчера в 05:59
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Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Коммерсантъ вчера в 20:28
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В России появится национальный НОЦ «Большая российская энциклопедия»

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Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит вчера в 01:28
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
Происшествия

СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи

Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
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Политика

Сотрудники отобрали у Трампа телефон во время поездки в Афганистан

Газета.Ru 13:35
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