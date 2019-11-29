Энергетика
Комсомольская правдаНовак ответил на предложение Украины отдать долг по арбитражу газом
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что урегулирование задолженности, которую Стокгольмский арбитражный суд постановил выплатить Украине, является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения по газу с этой страной.
Читать в источнике
Оценить232
Подробнее о событии
Показать все источники
Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» $3 млрд по арбитражу газом
Интерфакс29 ноября в 12:03
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 06:06, Ашберн
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
Политика
В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам
Во время общения с Песковым журналисты задали Пескову вопрос, может стоит тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Авто
ВАЗ-2101 с двигателем от Lancia Delta Integrale выставили на продажу
В Литве местный гонщик выставил на продажу уникальные «Жигули», адаптированные для участия в кольцевых заездах.
Происшествия
Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
Экономика
ЦБ взыскивает с экс-владельцев санируемых банков около 530 млрд рублей
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу Россия-24 сообщила, что общая сумма, которую пытается взыскать регулятор, составляет около 530 млрд рублей.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Общество
В Кремле не знают о «расследовании» по журналистке Аскер-Заде
В Кремле не в курсе "расследования" ФБК в отношении телеведущей Наили Аскер-Заде и не могут его прокомментировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Спорт
Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу
В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
Происшествия
Суд арестовал более 9 млн рублей бывшего губернатора Хабаровского края
Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в присвоении денег компании "Роснефть".
Политика
Жириновский признался, что пробовал наркотики
На заседании Госдумы «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете» лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский признался, что пробовал их.
Происшествия
В Крыму полицейский остановил водителя с риском для жизни
Общество
Источник оценил стоимость разработки нового российского авианосца
Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата застрелили его сына
Спорт
Волейболист Спиридонов едва не подрался на детском турнире по теннису
Происшествия
В Ингушетии произошла массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии на турнире по боевому самбо произошла массовая драка.
Здоровье
Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты
Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты Медики написали обращение, в котором рассказали, что руководство больницы не соблюдает «майские указы».
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Политика
Госдеп США призвал ЕС противостоять «угрозе» России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии угроз для Евросоюза, которые исходят со стороны России, Китая и Ирана, сообщается на сайте Европарламента.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких
Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Авто
Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ обязательным условием эксплуатации автомобиля станет использование зимней резины.
Экономика
Нацбанк Таджикистана опроверг риск остановки переводов денег из России
Денежные переводы из России в Таджикистан не будут остановлены из-за запуска в Душанбе Национального процессингового центра (НПЦ) по переводу денежных средств без открытия счетов.
Армия и оружие
Япония купит остров за $146 млн для военных учений США
Ещё в 2011 году военные двух стран стали прорабатывать вопрос о возможном размещении полигона для тренировок на острове Магэсима, который расположен в 400 км от авиабазы.
Политика
В ЕС рассказали об отсутствии однозначной позиции в отношении России
Отношения РФ и стран Запада ухудшились в 2014 году. У стран Евросоюза нет четкой позиции относительно отношений с Россией.
Общество
Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".