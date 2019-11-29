Министр энергетики России Александр Новак заявил, что урегулирование задолженности, которую Стокгольмский арбитражный суд постановил выплатить Украине, является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения по газу с этой страной.

Новак ответил на предложение Украины отдать долг по арбитражу газом

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