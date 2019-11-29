Энергетика
ИзвестияВ Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом. По словам главы Минэнерго, сначала предприятия должны договориться между собой.
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Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» $3 млрд по арбитражу газом
Интерфакс29 ноября в 12:03
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