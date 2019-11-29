Энергетика

ИзвестияИзвестияВ Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом. По словам главы Минэнерго, сначала предприятия должны договориться между собой.
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Новак прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Rambler News Service30 ноября в 07:35

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

РИА Новости29 ноября в 21:52

Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом

РБК29 ноября в 14:13

В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»

RT на русском29 ноября в 14:35

Россия и Украина обсуждают возможность погашения «Газпромом» $3 млрд газом

ТАСС29 ноября в 12:56

Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» $3 млрд по арбитражу газом

Интерфакс29 ноября в 12:03

Россия и Украина начали переговоры по выплате долга газом

Lenta.ru29 ноября в 12:33
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Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

RT на русском вчера в 04:42
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК вчера в 13:15
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости вчера в 18:03
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
РИА Новости вчера в 18:21
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Политика

Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на заявление председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который предрек распад Украины.
Аргументы недели вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми

Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Газета.Ru 30 ноября в 12:23
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета вчера в 02:14
Политика

Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
REGNUM 29 ноября в 09:15
Шоу-бизнес

Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну

Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.
Известия вчера в 15:15
Экономика

Эксперты оценили эффект будущих вложений из ФНБ для роста экономики

Расчеты ВШЭ сходятся с оценкой аналитиков «Ренессанс Капитала», которые прогнозируют прибавку к росту ВВП в 0,6 п.п. в 2020–2021 годах и укрепление рубля на 3% благодаря вложениям из ФНБ.
РБК вчера в 15:59
Музыка

Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»

REGNUM 30 ноября в 11:24
Здоровье

Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ

Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов.
Lenta.ru 30 ноября в 23:48
Общество

«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Вести.Ru вчера в 21:48
Политика

В ЕС заявили об отсутствии единой позиции в отношении России

Позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Lenta.ru вчера в 13:58
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости вчера в 05:56
Экономика

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
Коммерсантъ вчера в 17:35
Происшествия

Трёхлетнюю девочку в Бурятии оставили на ночь в сугробе

«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
REGNUM 00:25
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
Общество

Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат

В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
Известия вчера в 18:41
Футбол

Сарри рассчитывает, что «Золотой мяч» достанется Роналду

Sportbox.RU вчера в 23:32
Культура

В Петербурге назовут лауреатов Национальной оперной премии «Онегин»

ТАСС 30 ноября в 16:09
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости вчера в 16:59
Общество

На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок

ТАСС/ Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона - отключился через четыре дня после официального запуска.
ТАСС вчера в 23:29
Политика

Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Известия вчера в 15:50
Музыка

Ани Лорак расплакалась во время выступления в Киеве

Певица Ани Лорак не смогла сдержать слез во время своего выступления в Киеве.
iReactor вчера в 22:26
Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Российская газета вчера в 16:16
Здоровье

На ВДНХ пройдет XVIII ассамблея «Здоровая Москва»

В рамках ассамблеи организуют выставку, посвященную последним достижениям столичного здравоохранения.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 23:22
Здоровье

Какие морщины на лице указывают на проблемы с внутренними органами

Морщины выдают не только возраст человека, но и свидетельствуют об определенных проблемах со здоровьем, пишет estet-portal.com.
Московский Комсомолец вчера в 23:04
Как работают Яндекс.Новости?
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