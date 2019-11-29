Энергетика

ИзвестияИзвестияВ Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом. По словам главы Минэнерго, сначала предприятия должны договориться между собой.
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Россия и Украина начали переговоры по выплате долга газом

Lenta.ru29 ноября в 12:33

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

РИА Новости29 ноября в 21:52

В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»

RT на русском29 ноября в 14:35

Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом

РБК29 ноября в 14:13

Россия и Украина обсуждают возможность погашения «Газпромом» $3 млрд газом

ТАСС29 ноября в 12:56

Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» $3 млрд по арбитражу газом

Интерфакс29 ноября в 12:03

Новак прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Rambler News Service30 ноября в 07:35
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Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия

ГИБДД прогнозирует рост смертности на российских дорогах

РИА Новости 03:22
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Обнаружены 19 галактик без темной материи

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Происшествия

СК впервые опубликовал видео с подозреваемым в убийстве двух девушек на Уктусе

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Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Происшествия

В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе

«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
REGNUM 00:25
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
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Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
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Общество

Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе

Российская газета 02:00
Политика

Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:27
Футбол

«Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» в матче РПЛ

Поединок 18-го тура РПЛ состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.Победный гол в матче был забит на 21-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 15:34
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус 30 ноября в 08:37
Единоборства

Дагестанский чемпион Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на 4 месяца

Махачкалинские известия 30 ноября в 11:54
Технологии

Эксперт рассказал о смертельной опасности монитора смартфона

На мониторе гаджета оседает огромное количество бактерий, многие из которых представляют опасность для здоровья.
ТК Звезда 02:01
Политика

В Госдуме предложили приравнять продавцов наркотиков к террористам

В конце сентября — начале октября на «Ленте.ру» вышел спецпроект в трех частях «Россия под наркотиками».
Lenta.ru 03:59
Общество

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»

RT на русском 04:17
Армия и оружие

NYT обвинила российскую авиацию в обстреле сирийского лагеря беженцев

Российский истребитель 16 августа атаковал в периферии города Хасс на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц, утверждает The New York Times со ссылкой на записи очевидцев и перехваченные записи переговоров ВВС.
Новая газета вчера в 23:58
Здоровье

Здоровье печени улучшат свекольный сок и орехи

Медицинские работники смогли перечислить лучшие полезные продукты для здоровья печени человека.
Evo-rus.com 00:43
Общество

Названа стоимость создания нового российского авианосца

Создание нового российского авианосца обойдется в 300−400 млрд рублей, если такое решение будет принято.
REGNUM 00:28
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В Молдавии готовятся к прекращению транзита газа из РФ через Украину

Высший совет безопасности Молдавии обсудит подготовку к возможному прекращению поставок газа из России по территории Украины.
REGNUM 03:18
Армия и оружие

СМИ сообщили о новых площадках для пусков ракет в КНДР

Власти Северной Кореи с лета 2019 года построили несколько десятков бетонных площадок, с которых можно производить пуски межконтинентальных ракет с мобильных установок.
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Группа The Pussycat Dolls объявила о воссоединении и гастрольном туре

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Кино

В Сети появился постер к фильму «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Изображение к девятой части киносаги опубликовано на портале Comicbook.
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Ученые объяснили, чем полезны ночные кошмары

Журналистская правда вчера в 08:00
Космос

Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие

Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.
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Транспорт

РЖД начнут продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют в 2020 году начать продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт.
РБК вчера в 17:47
Общество

Российский судья обругал и попросил «заткнуться» участницу заседания

В Краснодаре судья сорвался на участницу судебного заседания во время рассмотрения дела.
Lenta.ru 04:16
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Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»

iReactor 30 ноября в 14:43
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Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»

На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Газета.Ru 04:24
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