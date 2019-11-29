Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Долг у России образовался в результате разбирательства в Стокгольмском арбитраже. В прошлом году суд вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома". Согласно ему, российский газовый монополист оказался должен выплатить Киеву компенсацию в $2,56 млрд за недопоставленный объем транзитного газа.
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Новак прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Rambler News Service30 ноября в 07:35

Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» $3 млрд по арбитражу газом

Интерфакс29 ноября в 12:03

В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»

RT на русском29 ноября в 14:35

Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом

РБК29 ноября в 14:13

Россия и Украина обсуждают возможность погашения «Газпромом» $3 млрд газом

ТАСС29 ноября в 12:56

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

РИА Новости29 ноября в 21:52

Россия и Украина начали переговоры по выплате долга газом

Lenta.ru29 ноября в 12:33
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Политика

Захарова прокомментировала готовность Украины принять «пару областей»

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева "принять пару российских областей".
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Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
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«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ

Sportbox.RU вчера в 13:33
Политика

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Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
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Экономика

Верфь «Звезда» сотрудничает с Samsung

В прошлом месяце верфь «Звезда», которая принадлежит консорциуму компаний «Роснефть» и Газпромбанк, и южнокорейская компания Samsung Heavy Industries заключили соглашение на поставку комплектующих для пяти газовозов проекта «Арктик СПГ-2» компании НОВАТЭК.
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Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал главных врагов, причиняющих вред сосудам.
News.ru вчера в 14:39
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Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
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Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Кино

Вышел первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

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Общество

Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе

Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Российская газета 02:00
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

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Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Ходченкова в черном, Мороз в белом и другие звезды на церемонии вручения кинопремии «Золотой единорог»

В минувшую субботу, 30 ноября, в лондонском отеле Sheraton Grand Picadilly яблоку негде было упасть — именно здесь состоялось вручение четвертой международной премии «Золотой Единорог» (Golden Unicorn Awards ) – 2019.
Passion.ru вчера в 09:26
Кино

«Холодное сердце 2» стало лидером российского проката

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Сыну Оксаны Воеводиной начали поступать угрозы

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При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 19 человек

В Забайкалье автобус Kia Grandbird с пассажирами рухнул с моста на замерзшую реку Куэнга. В региональном УМВД подтвердили гибель 19 человек.
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Интересное совпадение: юрист Алла Латаш, которая будет защищать интересы пострадавшего врача, когда-то работала юристом в той же 36-й больнице.
Екатеринбург Онлайн 01:25
Общество

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
РБК 00:00
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
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Происшествия

Суд отклонил жалобу на волокиту в деле Голунова

Ранее представитель Генпрокуратуры в Мосгорсуде, где проходило выездное заседание Басманного суда, заявила о несостоятельности жалобы журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками.
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Общество

Киселев предложил РПЦ поспорить о суррогатном материнстве

Тележурналист Дмитрий Киселев призвал представителей Русской православной церкви к участию в религиозно-светской дискуссии относительно суррогатного материнства, результатом которой бы стало появление в российском обществе соответствующей моральной нормы.
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Маньяк из Оренбургской области возглавил список розыска Интерпола

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Эксперты оценили эффект будущих вложений из ФНБ для роста экономики

Расчеты ВШЭ сходятся с оценкой аналитиков «Ренессанс Капитала», которые прогнозируют прибавку к росту ВВП в 0,6 п.п. в 2020–2021 годах и укрепление рубля на 3% благодаря вложениям из ФНБ.
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На Украине объявили о победе над Россией на мировом рынке вооружений

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ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах в России

Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны, с начала года уже погибло более 15 тыс. человек.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе американской сети пиццерий Pizza Hut ради денег на работу своего фонда, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на биографа Горбачева Уильяма Таубмана.
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В Петербурге два сотрудника автосалона угнали 18 машин с работы

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Никас Сафронов рассказал о планах «отрезать желудок» сыну

Художник Никас Сафронов высказался о проблемах со здоровьем у сына, пианиста Луки Затравкина.
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