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Евразия DailyМинэнерго оценило предложение Киева «отдать долг газом»
В Киеве не хотят увязывать судебные решения с переговорами и готовы рассмотреть выплату компенсации по решению Стокгольмского арбитража газом. Ранее «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» официальное предложение о будущем транзите российского газа через Украину.
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Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» $3 млрд по арбитражу газом
Интерфакс29 ноября в 12:03
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