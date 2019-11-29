Энергетика

ИзвестияИзвестияВ Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом. По словам главы Минэнерго, сначала предприятия должны договориться между собой.
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Новак прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Rambler News Service07:35

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

РИА Новостивчера в 21:52

Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом

РБКвчера в 14:13

Россия и Украина обсуждают возможность выплаты «Газпромом» 3 миллиардов долларов в виде поставок газа

Эхо Москвывчера в 14:00

Россия и Украина обсуждают возможность погашения «Газпромом» $3 млрд газом

ТАССвчера в 12:56

Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» $3 млрд по арбитражу газом

Интерфаксвчера в 12:03

Россия и Украина начали переговоры по выплате долга газом

Lenta.ruвчера в 12:33
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Политика

Медведчук назвал силовой возврат Донбасса самоубийством

Силовой путь возвращения Донбасса, поддерживаемый на Украине противниками «капитуляции», является самоубийством, заявил народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».
Rambler News Service 06:15
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM 08:14
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Постановление РФ о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, попадающих под действие статьи 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта"), вступило в силу в воскресенье.
ТАСС 18:58
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»

Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
StarHit.ru 03:00
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф показал свою новую девушку

Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
News.ru вчера в 05:26
Происшествия

В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России

Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.
Эхо Москвы 12:30
Общество

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Политика

Кравчук дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости 17:30
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в спонсировании поджогов Амазонии

Российская газета 18:52
Происшествия

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Интерфакс 15:20
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Музыка

Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Народные новости 06:46
Политика

Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР

Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
РИА Новости 14:31
Кино

Роберт Дауни-младший вернется к роли Тони Старка в «Черной вдове»

Роберт Дауни-младший вновь появится в образе Тони Старка в новой ленте студии Marvel «Черная вдова».
Политическая Экспертиза 08:56
Общество

Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP

Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали, по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу.
News.ru 08:01
Общество

Аномальные губы стали трендом у российских женщин

Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
Lenta.ru вчера в 08:55
Финансы

Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой

Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен большинства blue chips на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект в поддержку протестных выступлений в Гонконге, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились менее чем на 0,05%.
Интерфакс 28 ноября в 02:27
Здоровье

Скворцова назвала эталонной российскую модель здравоохранения

Несмотря на наличие недостатков, система здравоохранения в России является одной из эталонных в мире.
БИЗНЕС Online 28 ноября в 07:20
Космос

NASA показало, как может выглядеть будущий лунный посадочный аппарат

NASA поделилось изображением концепта будущего лунного посадочного аппарата, передает портал CNET.
Популярная механика 27 ноября в 07:02
Армия и оружие

Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе

Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
РИА Новости вчера в 21:33
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в Гааге

Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого были ранены трое подростков, говорится в заявлении следователей.
МИР 24 13:00
Происшествия

Доцента Соколова доставили на экспертизу в Москву

Российская газета 10:45
Кино

Константин Богомолов заключил эксклюзивное соглашение с сервисом Start

Афиша Daily 28 ноября в 10:40
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
РИА Новости вчера в 05:18
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru 15:39
Единоборства

Александр Беспутин завоевал титул WBA

28-летний российский боксер Александр Беспутин стал новым регулярным чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе, победив единогласным решением судей своего 25-летнего соотечественника Раджаба Бутаева 30 ноября в Монте-Карло.
Allboxing.ru 18:52
Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском вчера в 20:15
Происшествия

Полковника СК задержали за взятку в Свердловской области

Первого заместителя начальника главка Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко задержали при получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 05:52
Здоровье

В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей

Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Интерфакс 10:40
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