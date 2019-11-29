Энергетика

ИзвестияИзвестияВ Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом. По словам главы Минэнерго, сначала предприятия должны договориться между собой.
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Новак прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Rambler News Serviceвчера в 07:35

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

РИА Новости29 ноября в 21:52

Россия и Украина начали переговоры по выплате долга газом

Lenta.ru29 ноября в 12:33

Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом

РБК29 ноября в 14:13

Россия и Украина обсуждают возможность погашения «Газпромом» $3 млрд газом

ТАСС29 ноября в 12:56

Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» $3 млрд по арбитражу газом

Интерфакс29 ноября в 12:03

В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»

RT на русском29 ноября в 14:35
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Три жизненно необходимых лекарства приравняли к наркотикам

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Российская газета 16:16
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По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
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В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись

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Lenta.ru 16:09
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Некоторые пострадавшие в крупном ДТП под Сретенском просят власти помочь восстановить документы, утерянные в автобусе.
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