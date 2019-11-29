Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Долг у России образовался в результате разбирательства в Стокгольмском арбитраже. В прошлом году суд вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома". Согласно ему, российский газовый монополист оказался должен выплатить Киеву компенсацию в $2,56 млрд за недопоставленный объем транзитного газа.
Читать в источнике
Комментировать405

Подробнее о событии

Новак прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Rambler News Service30 ноября в 07:35

Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» $3 млрд по арбитражу газом

Интерфакс29 ноября в 12:03

В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»

RT на русском29 ноября в 14:35

Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом

РБК29 ноября в 14:13

Россия и Украина обсуждают возможность погашения «Газпромом» $3 млрд газом

ТАСС29 ноября в 12:56

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

РИА Новости29 ноября в 21:52

Россия и Украина начали переговоры по выплате долга газом

Lenta.ru29 ноября в 12:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 08:08, Ашберн
Гаджеты

Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность

Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Газета.Ru 07:39
Политика

Киев назвал условие перехода на прямые поставки газа из России

Оржель заявил, что цена на газ не должна быть политической, и это не должна быть скидка, передает ТАСС.
Взгляд.ру 05:35
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Общество

ФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео

SakhaNews 06:44
Общество

Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда

В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.
РБК 07:40
Политика

Зеленский заявил, что поборется за «потерявшихся» жителей Донбасса

Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
РИА Новости 07:53
Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
Газета.Ru 05:17
Спорт

Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу

В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
ГЛАС.RU вчера в 22:21
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова предложила Баскову взять ее в жены

На новом видео Игоря Крутого заметны любопытные кадры "интересных" отношений Николая Баскова и Ирины Аллегровой, сообщает Российский Диалог.
Российский Диалог 07:12
Футбол

«Милан» выпустил специальную форму к 120-летию клуба

Sport24.ru 05:49
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Как известно, встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится в Париже 9 декабря в рамках саммита лидеров стран «нормандской четверки».
RuNews24.ru 30 ноября в 19:42
Политика

Жириновский признался, что употреблял наркотики

Как рассказал лидер ЛДПР, попробовать наркотик ему предложили еще в детстве старшие товарищи.
Столица С 07:49
Шоу-бизнес

Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми

Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Газета.Ru 30 ноября в 12:23
Общество

Минюст представил к отмене более 3,7 тысячи нормативных актов СССР

Министерство юстиции России представило правительству перечень из более 3,7 тыс. нормативных актов СССР, подлежащих отмене в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:29
Экономика

Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Российская газета 02:15
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата

Lenta.ru 06:41
Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Общество

Владельцы гаражей на Стародеревенской противостоят сносу оружием

Gazeta.SPb 05:46
Армия и оружие

В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв

Трое российских военнослужащих получили травмы и ушибы в результате взрыва самодельной бомбы на пути следования бронированного автомобиля военной полиции в Сирии.
РИА Новости 07:01
Финансы

Кредитный риск крупнейших российских заемщиков превысил 5 трлн руб

Российские банки могут недооценивать риски крупнейших компаний-заемщиков.
РБК 07:34
Армия и оружие

Два бойца спецподразделения СБУ погибли в Донбассе

Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.
Интерфакс 05:39
Происшествия

В Ростове осудили военного, «похоронившего» родных ради отпуска

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части рядового Андрея Чередниченко, симулировавшего смерть отца, матери и брата, чтобы получить отпуск, сообщает военное следственное управление СК России по Южному военному округу.
РИА Новости 07:52
Транспорт

В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Известия 05:10
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ

Президент России Владимир Путин поставил задачу в ближайшие годы наращивать боевые возможности Военно-морского флота (ВМФ).
Известия 06:47
Общество

Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном

Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Известия вчера в 22:58
Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
Политика

В Донбассе решили законодательно отказаться от украинского языка

Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции ДНР, в которой говорится, что статус государственного языка носят русский и украинский языки.
Lenta.ru 05:09
Футбол

Стали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020

В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия.
Daily Storm 30 ноября в 13:04
Происшествия

В Новосибирске мужчина убил ребенка, пока его мать была в больнице

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки.
Российская газета 06:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное