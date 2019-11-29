Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
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с чего всё началось

В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
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В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

РИА Новости10:43
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Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
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Стало известно, где пройдет саммит «нормандской четверки»

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Тренер «Спартака» отреагировал на слова Дзюбы о войне с «Зенитом»

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Кабмин распорядился создать общенациональный энциклопедический портал

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