Энергетика
РИА НовостиВ Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
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Общество
В Сербии построили участок «Турецкого потока»
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Общество
«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
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Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
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Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
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Политика
В России появится национальный НОЦ «Большая российская энциклопедия»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании общенационального энциклопедического портала и учреждении Большой российской энциклопедии (БРЭ).
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Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
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Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
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Игры
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Студия Rockstar Games решила в очередной раз извиниться перед игроками за проблемный запуск Red Dead Redemption 2 на PC.
Общество
NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
Согласно информации, появившейся на сайте госзакупок США beta.sam.gov, NASA купит два места на российских кораблях "Союз" для полетов на МКС.
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Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Шоу-бизнес
Плющенко заявил, что ему угрожали «облить кислотой» и «вырезать семью»
Угрозы в адрес сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саши действительно были, но Рудковская не намерена комментировать их в интересах следствия, само заявление в правоохранительные органы было написано около месяца назад, заявила в эфире передачи «ЯнаСупер» сама Рудковская.
Общество
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В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.