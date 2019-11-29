Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
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Россия и Украина обсуждают возможность погашения «Газпромом» $3 млрд газом

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Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
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Впервые в самом холодном месте во Вселенной создано вещество

Химики из Франции и США провели самую холодную во Вселенной химическую реакцию, в результате которой ученым удалось получить двухатомные молекулы рубидия и калия.
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Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
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Оглашён состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету

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Студия Rockstar Games решила в очередной раз извиниться перед игроками за проблемный запуск Red Dead Redemption 2 на PC.
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Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
РБК 27 ноября в 23:00
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«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
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В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
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