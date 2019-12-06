Политика
BFM.ruВ Минэнерго ответили на претензии Матвиенко по «умным счетчикам»
Все подзаконные акты по внедрению интеллектуальных систем учета электроэнергии разработаны в установленные сроки. Об этом заявили в Минэнерго России в ответ на претензии спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что ведомство тормозит реализацию закона об установке «умных счетчиков».
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с чего всё началось
Матвиенко заметила, что Совфед новый закон принимать не будет, поскольку ему «надоело прикрывать министерства и ведомства». С 1 июля 2020 года компания «Россети» готова устанавливать потребителям интеллектуальные приборы учета.Новые Известиявчера в 13:58
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Минэнерго ответило на претензии Матвиенко о сроках внедрения умных счетчиков
Коммерсантъвчера в 17:34
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:23, Ашберн
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