Политика

BFM.ruBFM.ruВ Минэнерго ответили на претензии Матвиенко по «умным счетчикам»

Все подзаконные акты по внедрению интеллектуальных систем учета электроэнергии разработаны в установленные сроки. Об этом заявили в Минэнерго России в ответ на претензии спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что ведомство тормозит реализацию закона об установке «умных счетчиков».
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с чего всё началось

«Россети» готовы установить потребителям «умные» счетчики

Матвиенко заметила, что Совфед новый закон принимать не будет, поскольку ему «надоело прикрывать министерства и ведомства». С 1 июля 2020 года компания «Россети» готова устанавливать потребителям интеллектуальные приборы учета.
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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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