В Министерстве энергетики России назвали ожидаемым падение цены нефти до $30. При этом, по словам замглавы ведомства Павла Сорокина, ожидается, что цена на сырьё в 2021 году вернётся к отметке $45—55 за баррель.

В Минэнерго ожидают возвращения цены на нефть к $45—55 за баррель

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