Энергетика
RT на русскомВ Минэнерго ожидают возвращения цены на нефть к $45—55 за баррель
В Министерстве энергетики России назвали ожидаемым падение цены нефти до $30. При этом, по словам замглавы ведомства Павла Сорокина, ожидается, что цена на сырьё в 2021 году вернётся к отметке $45—55 за баррель.
Читать в источнике
Оценить436
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
Комментарии
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Политика
Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев
Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Политика
Трамп пояснил введенный США запрет на въезд в страну из Европы
Президент США Дональд Трамп заявил, что запрет на въезд в страну из Европы затрагивает только иностранцев, но не касается торговли.
Политика
Терешкова выступила за обнуление президентских сроков Путина
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после вступления в силу обновленной Конституции.
Баскетбол
НБА прекратила игровой сезон из-за коронавируса
Общество
На Украине ввели общенациональный карантин
Киев, 11 марта 2020, 14:59 — REGNUM Правительство Украины из-за коронавируса с 12 марта до 3 апреля ввело карантин по всей территории страны, сообщила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар.
Общество
В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отдыхают в Дубае
Молодая жена юмориста призналась, что это первый ее отпуск за долгое время. Кроме того, она сообщила, что очень любит Дубай.
Здоровье
Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
Шоу-бизнес
Поклонская разочаровалась в мужчинах после развода с Соловьевым
Поклонская поняла, что связала свою судьбу не с тем человеком и вовсе разочаровалась в отношениях с мужчинами.
Происшествия
Российский военный погиб в ДТП в Сирии
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Политика
Путин заявил о приоритетности законов России в деле Калви
В интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства отметил, что в настоящее время расследованием дела бизнесмена занимаются правоохранительные органы.
Гаджеты
Под золотой фольгой смартфона от Эскобара оказался Galaxy Fold
Тут бы возмутиться, что Эксобар дурачит честных граждан, но по факту получается, что брат наркобарона продает Samsung Galaxy Fold, который стоит больше 160 тысяч рублей за 29 тысяч.
Киберспорт
За первые 24 часа в Call of Duty: Warzone сыграло 6 млн человек
Activision объявила, что за первые сутки в королевскую битву Call of Duty: Warzone сыграло более 6 млн человек — это более чем вдвое выше 24-часовой аудитории Apex Legends (2,5 млн человек).
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом
Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Экономика
В бюджет Саратова внесли 500 млн рублей на масштабный ремонт тротуаров
В бюджет Саратова «завели» 500 млн рублей на ремонт тротуаров.
Энергетика
Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина
Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.
Экономика
Путин считает, что малый бизнес стал более высокотехнологичным
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявлял, что малый бизнес в стране успешно развивается.
Энергетика
Экспортная выручка «Газпрома» в январе рухнула на 40%
Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе 2020 г. рухнули на 41,1% по сравнению с первым месяцем прошлого года и едва превысили $3 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы.
Космос
Две волны солнечной радиации накроют Землю в марте
Солнечная радиация накроет Землю. В марте ожидается две волны геомагнитных возмущений.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Политика
Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.