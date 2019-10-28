Экономика
Московский КомсомолецВ Минэнерго озвучили сумму расходов на «Восток Ойл»
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин озвучил журналистам сумму расходов на реализацию арктического проекта "Восток Ойл" на Таймыре. По словам Сорокина, траты на создание "с нуля" новой нефтегазовой провинции в регионе обещают быть весьма внушительными.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Освоение новой нефтегазовой провинции в Арктике потребует 10 триллионов рублей
Эхо Москвывчера в 18:14
Российский нефтяной проект под руководством Роснефти будет стоить 10 трлн рублей - Минэнерго
Кривое-зеркало.рувчера в 19:44
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Известия вчера в 23:01
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург
Российская газета 00:17
Происшествия
В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских
Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских, региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
РИА Новости вчера в 22:19
Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855
Meizu 16T получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.
RuNews24.ru 25 октября в 07:37
Политика
Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными
Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Коммерсантъ 26 октября в 19:15
Политика
СМИ: Лейтенанты не могут уволиться по своему желанию из вооруженных сил
Источники газеты говорят о негласном распоряжении министра обороны и утверждают, что проблема носит массовый характер.
Эхо Москвы 00:15
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa 26 октября в 03:28
Финансы
Курс аргентинского песо провалился перед президентскими выборми
Курс аргентинского песо сильно провалился перед воскресными президентскими выборами, свидетельствуют данные банков.
ПРАЙМ 25 октября в 17:04
Армия и оружие
Трамп подтвердил уничтожение лидера ИГ аль-Багдади
Профиль вчера в 09:47
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Известия вчера в 16:36
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Армия и оружие
Американцы захотели военную базу на территории Молдавии
Американские аналитики в докладе рекомендуют рассмотреть вопрос размещения на постоянной основе на территории Молдавии военной базы США.
Военное обозрение вчера в 05:54
Здоровье
Назван средний возраст диагностики рака в России
Для мужчин средний возраст диагностики рака составил 64,9 года, для женщин — 64,2 года.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 17:01
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
В возрасте 76 лет скончался писатель, правозащитник и один из основателей диссидентского движения в СССР Владимир Буковский.
РБК вчера в 20:49
Космос
Глобальные космические планы США разобьются о российский модуль
Звездно-полосатый Марс Несмотря на политически мотивированные ограничения для двух держав, Соединенные Штаты сроят глобальные планы по освоению космоса.
Политическая Экспертиза вчера в 05:52
Общество
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
Российская газета вчера в 22:23
Общество
В Тверской области ликвидируют последствия ночного урагана
Афанасий-бизнес 00:52
Экономика
ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Технологии
Япония создаст систему для безопасной навигации в Арктике
Правительство Японии планирует создать систему для безопасной навигации в Северном Ледовитом океане.
Известия вчера в 22:42
Общество
Трехдневные выходные ждут россиян в ноябре
В 2019 году День народного единства выпадает на понедельник, поэтому нас ждут длинные выходные — отдыхать будем 2, 3 и 4 ноября.
ВЕСТИ: Приморье 00:48
Шоу-бизнес
Вячеслав Манучаров о родных Заворотнюк: «Они существуют в вакууме»
Актер Вячеслав Манучаров в телепрограмме «Ты не поверишь!» рассказал о семье Анастасии Заворотнюк.
Актуальные Новости вчера в 12:43
Общество
В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров
В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
Московский Комсомолец вчера в 11:46
Единоборства
Тренер Пакьяо считает, что Альварес уничтожит Ковалева
ProstoProSport вчера в 06:45
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Известия вчера в 22:12
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Хоккей
«Лос-Анджелес» проиграл «Чикаго» в дебютном матче Прохоркина в НХЛ
У проигравших отличился Шон Уокер (44-я). Этот матч стал дебютным в НХЛ для 26-летнего форварда "Кингз" Николая Прохоркина.
РИА Новости 00:14