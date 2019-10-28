Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин озвучил журналистам сумму расходов на реализацию арктического проекта "Восток Ойл" на Таймыре. По словам Сорокина, траты на создание "с нуля" новой нефтегазовой провинции в регионе обещают быть весьма внушительными.

В Минэнерго озвучили сумму расходов на «Восток Ойл»

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