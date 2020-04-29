Уровень оплаты с начала апреля за электроэнергию составил 88%, за тепловую энергию — 80% от оплаты, поступивший за аналогичный период прошлого года.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказал, что энергопотребление в среднем по России с начала режима самоизоляции снизилось на 4%, а собираемость платежей за электроэнергию в апреле упала на 7%. Так, спад экономической активности уже привел к ухудшению платежной дисциплины за услуги электро- и теплоснабжение.

В Минэнерго посетовали на ухудшение платежной дисциплины россиян

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