Экономика

Взгляд.руВзгляд.руВ Минэнерго посетовали на ухудшение платежной дисциплины россиян

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказал, что энергопотребление в среднем по России с начала режима самоизоляции снизилось на 4%, а собираемость платежей за электроэнергию в апреле упала на 7%. Так, спад экономической активности уже привел к ухудшению платежной дисциплины за услуги электро- и теплоснабжение.
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Александр Новак
Уровень оплаты с начала апреля за электроэнергию составил 88%, за тепловую энергию — 80% от оплаты, поступивший за аналогичный период прошлого года.
— Александр Новак, российский политикRT на русском 08:47

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В Минэнерго посетовали на ухудшение платежной дисциплины россиян

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РЕН ТВ08:01

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