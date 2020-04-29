Экономика
Взгляд.руВ Минэнерго посетовали на ухудшение платежной дисциплины россиян
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказал, что энергопотребление в среднем по России с начала режима самоизоляции снизилось на 4%, а собираемость платежей за электроэнергию в апреле упала на 7%. Так, спад экономической активности уже привел к ухудшению платежной дисциплины за услуги электро- и теплоснабжение.
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Уровень оплаты с начала апреля за электроэнергию составил 88%, за тепловую энергию — 80% от оплаты, поступивший за аналогичный период прошлого года.
— Александр Новак, российский политикRT на русском 08:47
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Общество
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Ведомости вчера в 11:13
Религия
Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
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ТАСС 08:28
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АиФ Санкт-Петербург 04:39
Общество
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РИА Новости 09:12
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
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Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
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РИА Новости вчера в 13:05
Общество
Минздрав заявил о переломе в ситуации с коронавирусом в ближайшие дни
В России в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет переломлена, несмотря на то, что распространение инфекции в стране еще не достигло плато.
Профиль 08:15
Общество
Врач предрек заражение коронавирусом всему населению России
Врач отметил, что COVID-19 отличается от большинства известных инфекций способностью передаваться от взрослых детям, тогда как при кори или ветрянке этот процесс происходит наоборот.
Live24 07:32
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
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Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
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Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
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Доступ1 вчера в 01:12
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Путин ввел режим самоизоляции 30 марта сроком на одну неделю, однако затем продлил его до конца месяца.
Государственные Вести вчера в 10:50
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
Политика
Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок
В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
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Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
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США приостановили финансирование проектов по «сдерживанию России»
Министерство обороны США приостановит финансирование ряда проектов по «сдерживанию России» и вложит высвобожденные деньги на строительство стены на границе с Мексикой.
Lenta.ru 05:24
Общество
Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России
Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
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Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01