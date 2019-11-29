Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что украинская сторона готова рассмотреть предложение по «уплате долга поставками газа».
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Новак прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Rambler News Service30 ноября в 07:35

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

РИА Новости29 ноября в 21:52

Россия и Украина начали переговоры по выплате долга газом

Lenta.ru29 ноября в 12:33

Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом

РБК29 ноября в 14:13

Россия и Украина обсуждают возможность погашения «Газпромом» $3 млрд газом

ТАСС29 ноября в 12:56

Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» $3 млрд по арбитражу газом

Интерфакс29 ноября в 12:03

В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»

RT на русском29 ноября в 14:35
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Транспорт

РЖД начнет продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют в 2020 году начать продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт.
РБК вчера в 17:47
Экономика

В Забайкалье не выполнен ноябрьский план по нацпроектам

Вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Кефер заявил, что ноябрьский план по нацпроектам в регионе не выполнен.
Zab.RU вчера в 22:21
Политика

В Киеве выразили готовность «принять пару областей» России

Украина не против принять в свой состав пару российских областей для восстановления «исторической справедливости», заявил вице-премьер правительства страны по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба.
Известия вчера в 23:32
Происшествия

Растёт число жертв аварии с автобусом в Забайкалье

Число погибших в упавшем с моста автобусе в Забайкалье достигло 19 человек, сообщает пресс-службе губернатора Забайкальского края.
ТВ Центр вчера в 05:09
Происшествия

В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз

Житель Бурятии оставил трехлетнего ребенка на улице в 15-градусный мороз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ТАСС вчера в 21:38
Футбол

Экс-хавбек «Ливерпуля» Л. Гарсия: очень нравится Головин

Контракт футболиста с «Монако» рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной России Головин сыграл 33 матча и забил 5 мячей.
Чемпионат вчера в 16:57
Здоровье

Стали известны болезни, на которые может указывать кровь из носа

Российский врач рассказал, о каких болезнях может говорить кровотечение из носа.
Ugpressa.ru вчера в 23:00
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Шоу-бизнес

Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми

Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Газета.Ru 30 ноября в 12:23
Экономика

После дивидендного гэпа «Северсталь» может расти в зону «двойной вершины»

Новости, кстати, были все достаточно неплохие по Америке. Вчера Америка отдыхала, ее не было.
Finam.Ru 29 ноября в 04:05
Политика

На Украине объявили о победе над Россией на мировом рынке вооружений

Известия вчера в 20:34
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Известия вчера в 15:22
Политика

Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Известия вчера в 15:50
Политика

Министр энергетики США ушел в отставку

Ранее стало известно, что Перри уходит в отставку в конце 2019 года. Он намерен работать в штате Техас, губернатором которого был раньше.
РИА Новости вчера в 21:23
Происшествия

Движение поездов в петербургском метро остановили из-за зацеперов

Движение поездов на участке 5-й линии метро Санкт-Петербурга от станции "Комендантский проспект" до станции "Волковская" приостанавливали из-за "зацеперов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
РИА Новости вчера в 15:50
Общество

Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости вчера в 16:14
Космос

Пылевые бури выкачивают воду с Марса

29.11.19 Над поверхностью Марса периодически поднимаются пылевые башни.
Портал Поиск 29 ноября в 06:27
Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над мадридским «Атлетико»

В Мадриде состоялась встреча 15-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетико" и каталонской "Барселоной".
Вести.Ru вчера в 17:33
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Хоккей

Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Life.ru 30 ноября в 13:13
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть

Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.
iXBT.com 30 ноября в 08:25
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП со скорой в Кузбассе

28 ноября в Калининградской области автомобиль, выехавший на встречную полосу, столкнулся с каретой скорой помощи.
Известия вчера в 23:40
Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Российская газета вчера в 16:16
Происшествия

Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз

Lenta.ru вчера в 11:12
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости вчера в 05:56
Футбол

Мельгарехо и Ананидзе повздорили в концовке матча с «Зенитом»

Чемпионат вчера в 13:09
Шоу-бизнес

Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну

Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.
Известия вчера в 15:15
Армия и оружие

В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет

За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.
Взгляд.ру вчера в 22:57
Происшествия

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Газета.Ru вчера в 11:37
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