Энергетика
RT на русскомВ Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что украинская сторона готова рассмотреть предложение по «уплате долга поставками газа».
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Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» $3 млрд по арбитражу газом
Интерфакс29 ноября в 12:03
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Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
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Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
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В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо
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