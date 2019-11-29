Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что украинская сторона готова рассмотреть предложение по «уплате долга поставками газа».
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Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
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Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом

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РИА Новости10:43
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
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Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

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