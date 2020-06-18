Рост цен на автомобильный бензин Аи-95 в оптовом сегменте в России не представляет рисков для потребителя и является нормальной реакцией на восстановление рынка после снятия ограничений по коронавирусу на фоне восстановления спроса и котировок на мировых рынках.

Политика Трамп опасается проигрыша на президентских выборах в 2020 году Президент США Дональд Трамп опасается, что может проиграть предстоящие в 2020 году президентский выборы в стране из-за голосования по почте, которое активно поддерживают демократы.

Футбол Роналдо назвал четырёх лучших футболистов в истории Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо перечислил имена четырёх лучших футболистов в истории мирового футбола. 1

Киберспорт Без Mass Effect и Battlefield 6 — слухи об анонсах на EA Play 2020 На EA Play 2020 не будет и презентации Battlefield 6. Инсайдер отметил, что Electronic Arts пока не планирует показывать новый шутер DICE, но может представить Medal of Honor для VR от Respawn Entertainment. 1

Единоборства Плющенко хочет провести бой с Навальным Тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о том, что готов провести бой с Алексеем Навальным. 7

Наука Загадочная окаменелость в Антарктиде оказалась яйцом морского ящера Возраст окаменелости достигает почти 68 млн лет. Как считают ученые, такое яйцо способны были отложить вымершие морские змеи или ящеры. 13

Общество Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в результате разблокировки мессенджера Роскомнадзором вырастет скорость работы мобильных приложений на территории России, при этом принцип сохранности личных данных в Telegram останется неизменным. 43

Политика В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года. 77

Политика Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. 10K

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. 587

Армия и оружие СМИ вспомнили о первом полете легендарного советского самолета Ту-142 Пятьдесят два года назад, 18 июня 1968 года летчик-испытатель Иван Ведерников с экипажем впервые подняли в воздух новый противолодочный самолет Ту-142.

Происшествия Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали. 85