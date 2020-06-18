Энергетика

ПрофильПрофильВ Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин рассказал о том, что рост цен на автомобильное топливо в РФ в оптовом сегменте является нормальной реакцией на восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер, принятых в следствие пандемии коронавируса.
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В Минэнерго не увидели рисков в росте биржевых цен на бензин

РБК15:29

В Минэнерго объяснили резкий рост цен на бензин

РЕН ТВ12:40

Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин

Lenta.ru13:10

Минэнерго: Рост оптовых цен на бензин не представляет опасности для розницы

Российская газета13:07

В Минэнерго сочли рост оптовых цен на бензин нормальной реакцией рынка

Интерфакс13:02

Минэнерго: рост оптовых цен на бензин не представляет рисков для потребителя

Комсомольская правда13:22

Минэнерго не видит риска роста розничных цен на топливо выше инфляции

ТАСС12:35
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Президент России обратится к гражданам страны в преддверии 1 июля, основного дня голосования по поправкам Конституцию.
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Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне

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Общество

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Поезд насмерть сбил Заслуженную артистку России, актрису театра, кино и ТВ Галину Дашевскую.
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Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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Энергетика

ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
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В России стартовала продажа фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, который оснащен NFC. Стоимость новинки составляет 3990 руб.
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Экономика

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Путин рассказал про звонки внуков в Кремль

Внуки президента звонят ему в Кремль.
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Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

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Армия и оружие

В НАТО подтвердили инцидент между фрегатами Турции и Франции

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Релиз Cyberpunk 2077 опять отложен

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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
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На Красной площади в центре Москвы завершилась ночная репетиция парада Победы, в ней приняли участие несколько десятков единиц военной техники, передает корреспондент РИАМО.
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Экономика

Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа

Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
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В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
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Ураган повалил деревья в Петербурге

В Петербурге ураган повалил деревья и заблокировал движение в Приморском районе.
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Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
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Путин объяснил, почему был вынужден написать статью о Второй мировой

Президент России Владимир Путин объяснил, для чего он написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest.
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Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
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Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.
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