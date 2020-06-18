Энергетика
ПрофильВ Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин рассказал о том, что рост цен на автомобильное топливо в РФ в оптовом сегменте является нормальной реакцией на восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер, принятых в следствие пандемии коронавируса.
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Минэнерго: рост оптовых цен на бензин не представляет рисков для потребителя
Комсомольская правда13:22
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 17:16, Ашберн
Политика
Владимир Путин обратится к россиянам
Президент России обратится к гражданам страны в преддверии 1 июля, основного дня голосования по поправкам Конституцию.
ТИА 04:13
Политика
Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Коммерсантъ 14:06
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в результате разблокировки мессенджера Роскомнадзором вырастет скорость работы мобильных приложений на территории России, при этом принцип сохранности личных данных в Telegram останется неизменным.
РИА Новости 16:58
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 16:43
Общество
Страховщики стали отказывать крупным клиентам в защите от риска пандемии
Страховщики, работающие с крупными корпорациями, не желают защищать клиентов от рисков вспышек различных заболеваний.
РБК 17:00
Футбол
ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»
Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM 09:34
Общество
Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Поезд насмерть сбил Заслуженную артистку России, актрису театра, кино и ТВ Галину Дашевскую.
Российская газета 11:37
Космос
SpaceX построит плавучий космодром
SpaceX планирует отправлять с данного космодрома свои новые ракеты на Луну, Марс, а также он будет использоваться для осуществления гиперзвуковых путешествий на земле.
Ореанда-Новости вчера в 08:32
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Энергетика
ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости 12:39
Здоровье
Врач рассказала, как определить рак по запаху
РИА Новости 15:49
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 с NFC дебютировал в России
В России стартовала продажа фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, который оснащен NFC. Стоимость новинки составляет 3990 руб.
Актуальные Новости вчера в 09:51
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Кипр – наиболее популярная у российского бизнеса низконалоговая юрисдикция, через которую капитал переводится в офшоры и обратно в Россию.
Ведомости 14:22
Политика
Путин рассказал про звонки внуков в Кремль
Внуки президента звонят ему в Кремль.
Российская газета 07:35
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Газета.Ru вчера в 13:30
Армия и оружие
В НАТО подтвердили инцидент между фрегатами Турции и Франции
Франция подозревала Турцию в перевозке оружия Правительству национального согласия Ливии на корабле Cirkin.
RuNews24.ru 13:33
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 опять отложен
Газета.Ru 15:58
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Общество
Репетиция парада Победы прошла на Красной площади в Москве
На Красной площади в центре Москвы завершилась ночная репетиция парада Победы, в ней приняли участие несколько десятков единиц военной техники, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 16:20
Экономика
Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа
Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
Народные новости 09:00
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12
Происшествия
Ураган повалил деревья в Петербурге
В Петербурге ураган повалил деревья и заблокировал движение в Приморском районе.
Neva.Today 13:25
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Общество
Путин объяснил, почему был вынужден написать статью о Второй мировой
Президент России Владимир Путин объяснил, для чего он написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest.
ТК Звезда 15:04
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 12:44
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Специалисты провели анализ, в результате которого удалось установить, что это яйцо с мягкой скорлупой, крупнейшее из когда-либо обнаруженных.
Evo-rus.com 11:00
Политика
В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ
Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
REGNUM 04:21
Общество
В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов
Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.
Дилетант 10:49