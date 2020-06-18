Энергетика
ПрофильВ Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин рассказал о том, что рост цен на автомобильное топливо в РФ в оптовом сегменте является нормальной реакцией на восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер, принятых в следствие пандемии коронавируса.
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Минэнерго: рост оптовых цен на бензин не представляет рисков для потребителя
Комсомольская правдавчера в 13:22
Минэнерго: Рост оптовых цен на бензин не представляет опасности для розницы
Российская газетавчера в 13:07
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 01:24, Ашберн
Здоровье
По 4 млн жизней спасают физические нагрузки каждый год
Цензуры.Нет вчера в 12:50
Происшествия
Новое дело возбудили против обвиняемого в убийстве девочки в Саратове
Известия вчера в 21:32
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Кузбассе за последние сутки снова достигло 61, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:32
Космос
Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней
Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com вчера в 03:23
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ вчера в 06:40
Политика
Суд не принял иск к Путину из-за голосования по Конституции
Верховный суд России отказался принять иск Геннадия Рудяка с обжалованием указа главы государства Владимира Путина о проведении голосования по Конституции 1 июля.
DixiNews вчера в 05:48
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости вчера в 15:30
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников
Газета.Ru вчера в 23:31
Общество
Состоялся релиз The Last of Us Part II
CyberSport.ru вчера в 18:07
Армия и оружие
«Контргиперзвуковые комплексы» России раскрыли
В России готовятся к принятию на вооружение новых комплексов воздушно-космической обороны С-500 «Прометей» и А-235 «Нудоль», которые станут основой российских «контргиперзвуковых комплексов», пишет в еженедельнике «Звезда» обозреватель Алексей Леонков.
Lenta.ru вчера в 05:20
Авто
Стартовали продажи нового Renault Kaptur
С 15 июня в России стартовали продажи нового Renault Kaptur.
Top Gear Russia 16 июня в 04:03
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета вчера в 10:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости 17 июня в 20:57
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ вчера в 08:56
Экономика
Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа
На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
Комиссия при переводе через СБП суммы более 100 тыс. составляет 0,5%, а перевод клиенту Сбербанка обойдется в 1 – 1,5%.
Ведомости 00:28
Происшествия
Бывшего замначальника алтайской полиции отправили в колонию
Бывший полицейский получил три года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в правоохранительных органах на два года.
Толк вчера в 21:03
Политика
Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль
Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости вчера в 10:02
Наука
Ученые расшифровали геном неандертальца из Чагырской пещеры на Алтае
Российские и немецкие ученые расшифровали геном женщины-неандерталки, жившей более 80 тыс. лет назад в Чагырской пещере на Алтае.
МИР 24 вчера в 20:58
Происшествия
В США полицейскому предъявят обвинения в убийстве афроамериканца
Российская газета 17 июня в 16:44
Религия
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Моя Москва.онлайн 17 июня в 11:18
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
Общество
Россияне смогут увидеть затмение Венеры
Российская газета вчера в 18:57
Происшествия
Из фонда ОМС в Кузбассе похитили 250 млн рублей
В Кузбассе двоих руководителей сети частных медицинских центров подозревают в хищении более 250 млн рублей из территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).
Газета.Ru вчера в 22:39
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 06:19
Армия и оружие
Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны
«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны.
REGNUM вчера в 17:40
Экономика
Пенсионерам рассказали, как инвестировать без риска
Эксперты в области финансовой грамотности рассказали, как пожилые люди могут уберечь себя от мошенников, которые обучились новой схеме, позволяющей обманывать пенсионеров, желающих получить прибавку к пенсии за счет торговли ценными бумагами.
РЕН ТВ вчера в 22:38