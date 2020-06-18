Энергетика

ПрофильПрофильВ Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин рассказал о том, что рост цен на автомобильное топливо в РФ в оптовом сегменте является нормальной реакцией на восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер, принятых в следствие пандемии коронавируса.
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В Минэнерго не увидели рисков в росте биржевых цен на бензин

РБКвчера в 15:29

В Минэнерго объяснили резкий рост цен на бензин

РЕН ТВвчера в 12:40

Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин

Lenta.ruвчера в 13:10

Минэнерго: Рост оптовых цен на бензин не представляет опасности для розницы

Российская газетавчера в 13:07

В Минэнерго сочли рост оптовых цен на бензин нормальной реакцией рынка

Интерфаксвчера в 13:02

Минэнерго: рост оптовых цен на бензин не представляет рисков для потребителя

Комсомольская правдавчера в 13:22

Минэнерго не видит риска роста розничных цен на топливо выше инфляции

ТАССвчера в 12:35
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
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В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
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Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

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Политика

Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 19:01
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Общество

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В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 19 июня выявлено 116 новых пациентов с коронавирусом.
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Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
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Происшествия

Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

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Политика

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Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
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Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

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Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
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Общество

В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны

В польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века, уничтоженного во время Второй мировой войны, нашли сундук с кладом, состоящим из серебряных предметов.
РИА Новости 00:09
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Армия и оружие

Над Екатеринбургом началась репетиция авиапарада

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Трамп признал Байдена слабее Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп считает его нынешнего соперника от Демократической партии на выборах президента-2020 Джо Байдена слабее кандидата 2016 года Хиллари Клинтон.
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Власти Калужской области разрешат с 24 июня приступить к работе летним кафе и готовятся перейти ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса в регионе, заявил врио губернатора области Владислав Шапша.
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Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо»

Сергей Игнашевич официально стал главным тренером московского футбольного клуба "Торпедо", сообщается на официальном сайте команды.
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В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании

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