Энергетика
ПрофильВ Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин рассказал о том, что рост цен на автомобильное топливо в РФ в оптовом сегменте является нормальной реакцией на восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер, принятых в следствие пандемии коронавируса.
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Минэнерго: Рост оптовых цен на бензин не представляет опасности для розницы
Российская газетавчера в 13:07
Минэнерго: рост оптовых цен на бензин не представляет рисков для потребителя
Комсомольская правдавчера в 13:22
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 02:23, Ашберн
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Над Екатеринбургом началась репетиция авиапарада
«Крокодил», «Корова», «Утконос»: все самолеты и вертолеты авиапарада в Екатеринбурге Воздушные суда, участвующие в параде, вылетели с четырех аэродромов: вертолеты базируются в Каменске-Уральском, транспортная авиация – в военной части аэродрома Кольцово, Су-24 и Су-34 – на аэродроме Шагол в Челябинской области и МиГи – в Перми.
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ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 18 июня
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