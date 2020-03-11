Энергетика

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнВ Минэнерго рассказали о сроках восстановления цен на нефть

Устраивающие Россиию цены на нефть установятся во втором полугодии 2020 года, сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин. По его словам, цена «рыночного равновесия» для РФ — $45 — $55 за баррель. Подобные показатели позволят государству реализовывать долгосрочные проекты по поддержки Арктики.
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Минэнерго рассказало, когда цены на нефть вернутся к $40-45

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Оценена себестоимость добычи нефти в России

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В Минэнерго заявили, что Россия не ведет ценовую войну с другими странами

Газета.Ruвчера в 16:31
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