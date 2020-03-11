Энергетика
Гудвилл.онлайнВ Минэнерго рассказали о сроках восстановления цен на нефть
Устраивающие Россиию цены на нефть установятся во втором полугодии 2020 года, сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин. По его словам, цена «рыночного равновесия» для РФ — $45 — $55 за баррель. Подобные показатели позволят государству реализовывать долгосрочные проекты по поддержки Арктики.
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Заболевший коронавирусом россиянин летел транзитом через Австрию
Один из трех заболевших коронавирусом жителей Подмосковья летел из Италии транзитом через Австрию.
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Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения — в населенных пунктах Золотое и Счастье.
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Китай объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в Китае в целом уже пройден.
Происшествия
В Челябинске задержанного за мошенничество депутата отправили в СИЗО
Алеся Субботина пробудет под стражей до 10 мая Калининский районный суд Челябинска принял решение о заключении под стражу депутата Калининского райсовета Алеси Субботиной, которую обвиняют в мошенничестве с жильем.
Политика
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена до минимума, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
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Напомним, что во втором раунде Кубка Гагарина соперником «Барыса» станет «Сибирь». Первые матчи пройдут в Нур-Султане 17 и 19 марта.
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В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек
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В конце прошлого года случилась очень хорошая история — АВТОВАЗ наконец выкупил долю в совместном предприятии с General Motors, и Niva вернулась в родовое гнездо.
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Феттель дал имя своей новой «Феррари»
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Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике
Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
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Курс доллара поднялся выше 74 рублей
Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
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Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
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Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»
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В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
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Глава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией, выразив надежду, что странам удастся найти общий язык.
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Как подчёркивается, это ангар Управления опытных и экспериментальных работ ГАЗа на нижегородском предприятии.
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Финансы
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Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.