Энергетика
РБКВ Минэнерго заявили о беспрецедентном падении спроса на нефть в апреле
Мировой спрос на нефть в апреле на пике падал почти на 30 млн барр. в сутки, рассказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин в интервью, которое транслировалось на онлайн-ресурсах фонда «Росконгресс».
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Мы оказались в беспрецедентной ситуации. На пике в апреле спрос падал почти на 30 млн барр. в сутки, то есть это 30% сокращения спроса на нефть и нефтепродукты. Таких ситуаций не было никогда — ни в условиях пандемии, ни в условиях войн, ни в условиях экономических кризисов.
— Павел Сорокин, дирижёрРБК 09:05
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