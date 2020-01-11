Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ Минэнерго заявили о транзите нефти через Белоруссию в полном объёме

3 января белорусские НПЗ – Мозырский и Новополоцкий («Нафтан») – снизили загрузку до технологического минимума из-за приостановки поставок российской нефти, сообщил белорусский концерн «Белнефтехим». Республика приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.
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В Минэнерго РФ сообщили, что транзит нефти через Белоруссию осуществляется в полном объеме

ТАСС11:21

Минэнерго России заявило о полном восстановлении транзита нефти через Белоруссию

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Замминистра энергетики РФ отчитался по транзиту нефти через Белоруссию

Вести.Ru11:45

Минэнерго России: транзит российской нефти через Белоруссию идет в полном объеме

Коммерсантъ13:27

Транзит нефти по территории Белоруссии реализуется полностью – Минэнерго РФ

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Транзит нефти из РФ через Белоруссию на сегодня идет в полном объеме - Минэнерго РФ

ПРАЙМ12:09

В Минэнерго заявили о транзите нефти через Белоруссию в полном объёме

Rambler News Service11:05
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