3 января белорусские НПЗ – Мозырский и Новополоцкий («Нафтан») – снизили загрузку до технологического минимума из-за приостановки поставок российской нефти, сообщил белорусский концерн «Белнефтехим». Республика приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.

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