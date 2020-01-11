Энергетика
Rambler News ServiceВ Минэнерго заявили о транзите нефти через Белоруссию в полном объёме
3 января белорусские НПЗ – Мозырский и Новополоцкий («Нафтан») – снизили загрузку до технологического минимума из-за приостановки поставок российской нефти, сообщил белорусский концерн «Белнефтехим». Республика приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.
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Минэнерго России заявило о полном восстановлении транзита нефти через Белоруссию
Московский Комсомолец11:17
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